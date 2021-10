Milliárdos üzletet happoltak el Mészáros Lőrinc érdekeltsége elől

Közel egymilliárd forint értékben írt ki közbeszerzést gépjármű bérlésére az új paksi blokkok létrehozására szánt cég, a Paks II. Zrt. A nettó 993,13 millió forintos keretösszegű tenderre öt vállalkozás adott be ajánlatott, de a végső ajánlattételig csak ketten jutottak el: a később nyertesnek kihirdetett Mercarius Flottakezelő Kft., valamint a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.

Rutinos olvasóink kapásból vágják, hogy utóbbi cég Mészáros Lőrinc nagybefektető érdekeltségébe tartozik. Ezúttal azonban nem termett nekik babér, lemaradtak erről az üzletről.

Az autókat szolgálatba lehet állítani, a blokkokra még várni kell kicsit Fotó: MTI)

A Mercarius régi motoros a szakmában, önmagukat az egyik legrégebbi flottakezelő cégként jellemzik az oldalukon, ahol az is kiderül hogy több mint 9500 autóból áll a gépjárműparkjuk. A jelenleg 260 milliós jegyzett tőkével működő cég tavaly 11,5 milliárd forint árbevétel mellett 1,768 milliárd forint adózott eredményt ért el. Utóbbi ugyan valamivel elmarad az egy évvel korábbi 1,818 milliárdtól, de 2018-hoz (1,648 milliárd) képest növekedést jelez. Ennek okáról egy támogatott tartalomként közölt interjúban beszéltek idén tavasszal a cég képviselői, akik azt emelték ki, hogy ez idő alatt - vagyis a Covid évében - sikerült jelentősen bővíteniük a flottáikat, emellett pedig a partnereik részéről ez idő alatt is folyamatos volt a megrendelés a Mercarius szolgáltatásaira.

A kiírás szerint a megbízás 57 hónapra szól, és a bérlésen túl része minden, az autók üzemeltetésével kapcsolatos feladat, mint a karbantartás vagy a biztosítások intézése. Az elektronikus közbeszerzési dokumentumok szerint a Mercarius egyedül tervezi ellátni a feladatot, abba nem von be alvállalkozókat.

Ami a másik kandidálót, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-t illeti, kezdetben magának a nagyvállalkozónak, Mészáros Lőrincnek személyesen volt benne tulajdona, majd egymás után jelentek meg a cégben a szélesebb értelemben vett (adott esetben a családtagok által vitt cégekből álló) Mészáros-birodalom oszlopai, mint az R-Kord, a Fejér B. Á. L., a Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft. A cégnyilvántartás szerint jelenleg egyedül a herceghalmi Talentis Group Zrt. rendelkezik tulajdonnal a társaságban. Ennek hátteréről ebben a cikkben írtunk:

Viszonylag friss fejlemény, hogy a cég tőkéjét 698 millió forinttal 1,262 milliárd forintra csökkentették idén tavasszal. A társaság pénzügyi adatai alapján nem ér fel a Mercariussal: tavaly 2,76 milliárd forint nettó árbevételre 854,9 milliós adózott eredmény jutott. Ugyanakkor ezek a számok kiemelkedően a legjobbak voltak az elmúlt öt évben a cég életében (ennek persze az üzlet felfuttatása is az oka lehetett), ami azt jelzi, hogy a járvány inkább jót, semmint rosszat tett a flottakezelők üzletmenetének.

Visszatérve a paksi beszerzésre, az indulók között volt a MOL Fleet Solution Flottakezelő Kft. is,, amely cég - mint a neve is elárulja - a tőzsdén is jegyzett MOL-csoporhoz tartozik. A társaság azonban nem felelt meg a kiírás bizonyos feltételeinek (például "nem került becsatolásra az egyes kategóriákban megajánlott gépjármű gyártmányokról/típusokról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat", egyes dokumentukokat pedig a hiánypótlási eljárás keretében sem juttattak el a megrendelőhöz), ezért lehúzták őket a listáról.

Ez tehát egy befejezettnek tekinthető ügylet Pakson, ahol ugyanakkor egyre több kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a meghosszabbított, 2029-2030-as határidőre sikerül-e üzembe helyezni az új blokkokat. Legutóbb a létesítési engedéllyel akadtak gondok, amely amúgy kulcsfontosságú a beruházás szempontjából: az Országos Atomenergia Hivatal - kihasználva a rendelkezésére álló 15 hónapos elbírásási időt - most szeptember végén tárta a nyilvánosság elé, hogy maradtak még megválaszolatlan kérdéseik a paksi engedélykérelemmel kapcsolatban. Emiatt - is - tovább húzódik az érdemi munka megkezdése a terepen, ahol olyan alapvető fontosságú műszaki problémákkal kell szembesülni, mint hogy egy törésvonal húzódik a felvonulási terület alatt. Ami nem a legmegnyugtatóbb földtani állapot, különösen egy atomerőmű esetében.

Apróbb léptékben azért halad az ügy, a Paks II. honlapján elérhető dokumentumok szerint augusztusban lakásbérléssel, irodabútor szállítással összefüggő szerződéseket kötöttek. Ami pedig az egész projektet illeti, bevallva vagy sem, de a koronavírus járvány ezt a beruházást is lassította, például a költségvetési források átcsoportosítási kényszere miatt a járvány kezelése javára. A legutóbbi Kormányinfón erről is kérdeztük Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztert, aki egyszavas válaszával tulajdonképpen mindent elárult a kilátásokról: