Mintegy 1000 ember hiányzik a MÁV-nál

A MÁV-csoport a 2017., 2018. és 2019. évben is több mint 38 ezer munkavállalót foglalkoztatott, illetve foglalkoztat. A létszámhiány átlagosan mintegy 2,5 százalék - válaszolta Fónagy János, államtitkár az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó írásban feltett kérdésére, mely a MÁV-csoport létszámadataira, illetve a létszámhiány mértékére irányult.

Az államtitkár által közölt adatokból könnyen levezethető, hogy a MÁV-csoport átlagosan nagyjából 970 dolgozót bármikor tudna alkalmazni - igaz, ezek javarészt fizikai munkakörökben keletkező állások lennének. Fónagy János szerint ugyanis a létszámhiány elsősorban a felsővezeték szerelői, elegyrendezői és forgalmi szolgálattevői munkakörökben jelentkezik.

Fotó: MÁV Fotó: MÁV

A létszámhiányt a MÁV több megoldással igyekszik enyhíteni: toborzással, képzésekkel, valamint pályakezdő diplomás programot is működtetnek a megfelelő szakemberek felvételére. A váltókezelő, járműszerelő és forgalmi szolgálattevői munkakörök esetében főként képzések révén igyekeznek feltölteni az üres álláshelyeket.

Az állásokat bérfelzárkóztatási program bevezetésével is igyekeztek vonzóbbá tenni, illetve ez egyben segítette a meglévő dolgozók megtartását is. 2017-ben három évre szóló bérmegállapodást kötött a társaság, ami átlagosan 30 százalékos bérfejlesztésről szólt. Ez egyébként azt jelenti, hogy lehetnek olyan dolgozók, akik béremelkedése nem éri el a 30 százalékot, akadnak viszont olyanok is, akik akár 50-60 százalékkal is többet keresnek. Fónagy szerint azt a bértömeget, amit a munkaadói terhek csökkentése révén megspóroltak, 2019 augusztusában a közszolgáltatásban dolgozó kollégák bérrendezésére fordították. Így például az elegyrendezői munkakörökben foglalkoztatottak évközi bérfejlesztése elérhette a 10 százalékot is.

Ami a MÁV-nál elérhető béreket illeti, további fejlesztésre lenne szükség, legalábbis Zlati Róbert, a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke szerint. Zlati nemrég azt nyilatkozta ugyanis, hogy pótlékokkal együtt nagyjából bruttó 270 ezret keres egy jegykezelő, ehhez jöhet még hozzá a jegyeladások és büntetések utáni jutalék. A forgalmi szolgálattevők kereste a béremelkedéssel éri el a bruttó 200 ezer forintot. A szakember úgy véli, fontos lenne, hogy a bruttó 270-300 ezer forintot nettóba kereshessék meg az alkalmazottak.