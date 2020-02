Mit tippel, hol készült ez a kép?

Egy kis játékra invitáljuk olvasóinkat: tippelje meg, hol készült az alábbi fotó?

Vajon egy nagykövetség közelében? Netán egy magyarok lakta határon túli településen? Vagy valami másra tippel? Ám mielőtt elárulnánk a helyes megfejtést, arra kérjük olvasóinkat, hogy kommentben írják le nekünk, mire tippeltek.

Fotó: Olvasónk Fotó: Olvasónk

A helyes megfejtés: Seszták Miklós fellegvárában, a kisvárdai fociakadémián.

Az az akadémia, melynek létrehozására milliárdokat költött el a kormány, sőt még az államilag kiemelt státuszra méltónak is találta úgy, hogy a szakmai minősítés alapján a létesítmény nem éri el az akadémiai szintet.

Az állami milliárdok mellett a fotó különlegességét az adja, hogy elméletben a város elhelyezkedése miatt alkalmas lenne arra is, hogy a határon túl élő magyar gyerekeknek is sportolási és fejlődési lehetőséget biztosítson. Maga az állam is ezzel szokta indokolni azokat a milliárdokat, amelyeket a határon túli focival összefüggésben költ el. Igenám, viszont a magyar nyelvet ismerő határon túli és környékbeli gyerekeknek szinte nyoma sincs a kisvárdai fociakadémián. Helyi forrásunk szerint ott ugyanis magyarul egyáltalán nem beszélő ukrán fiatalok próbálják elsajátítani a labdarúgás csínját-bínját.

Ennek fényében nem csoda, hogy indokolt a szelektív kukák kétnyelvű felcímkézése.