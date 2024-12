Matolcsy György fontos döntést hoz, de izgalmasabb, ami a háttérben zajlik

Egyöntetű az elemzői várakozás arról, hogy a Monetáris Tanács tartani fogja a 6,5 százalékos alapkamatot keddi kamatdöntő ülésén. A lapunk által megkérdezett szakértők mind erre számítanak, arról azonban már eltérőek a vélemények, hogy mikor várható a közeljövőben további monetáris lazítás.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntését a lapunknak nyilatkozó elemzők általában két célhoz kötötték: az infláció féken tartása és a pénzpiaci stabilitás, ami leginkább a forint árfolyamának védelmében csapódik le. Ez egyébként megfelel a Monetáris Tanács korábbi kommunikációjában lefektetett, fegyelmezett, szigorú, stabilitásorientált monetáris politikának is. A jegybank novemberi kamatdöntését követő sajtótájékoztatójáról itt tudósítottunk:

Decemberben fel, utána le, de mi lesz 2025-ben?

A pénzromlás üteméről szólva az elemzők egy része kimondottan jónak, más részük vegyesnek értékelte a novemberi adatokat.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint az inflációnak most kisebb a jelentősége, mint korábban. „Az infláció, bár a célnál magasabb, de még a célsávban van, jellemzően a várakozásoknak megfelelően vagy az alatt alakul. A következő hónapban várhatóan bekövetkező átmeneti erősödés nem támogatna egy lazítást, de igazából nem is szólna ellene. A jegybanknak ugyanakkor tekintenie kell a jövőbeni inflációt és most ennek kapcsán vannak nagyobb kockázatok, ennek kapcsán kell úgy alakítania a monetáris politikáját, hogy a cél a jövőben is elérhető legyen” – véli a szakember.

Nemzeti fizetőeszközünk gyengülése gátja a moetáris lazításnak

Fotó: Depositphotos

Szintén a pénzromlás ütemének átmeneti gyorsulására, majd a jövő év elejétől újabb dezinflációra számít Molnár Dániel, a Makronóm Intézet vezető makrogazdasági elemzője. Ő úgy véli,

az inflációban „decemberben további gyorsulásra lehet számítani a bázishatások miatt”, de az ezt követő csökkenési ütem alapján akár lenne is lehetőség az alapkamat csökkentésére.

Valamivel pesszimistább forgatókönyvet vázolt fel lapunknak Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Abban egyetért az előbbi két közgazdásszal, hogy a novemberi inflációs adat a vártnak megfelelően, míg a maginfláció a vártnál alacsonyabban alakult, ám a jövőre vonatkozóan úgy látja,

„a globális folyamatok, a leértékelődő árfolyam, az év eleji inflációt követő adóemelések és a magas bérdinamika felfele mutató kockázatot jelent”.

Nagyon hasonló véleményt fogalmazott meg Nyeste Orsolya, az Erste pénz- és tőkepiaci elemzője, aki rámutatott, a headline index gyorsult novemberben, és várhatóan tovább emelkedik decemberben, viszont biztatónak nevezte a maginfláció csökkenését, és arra is felhívta a figyelmet, hogy „a »mögöttes« inflációs folyamatok a piaci szolgáltatások esetében sokat javultak az elmúlt hónapokban”. (Az év elején a szolgáltatások úgynevezett visszatekintő árazása volt a pénzromlás ütemének fő felhajtóereje – a szerk.) Nyeste szerint „a piaci szolgáltatások folytatódó dezinflációját jövőre az ideinél várhatóan alacsonyabb bérkiáramlás is segíti”, ugyanakkor

„óvatosságra intheti a jegybankot az élelmiszerek árainak szemmel látható újbóli emelkedő pályára kerülése”.

Az infláció átmeneti emelkedésére számít Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrumának igazgatója is, aki decemberre egyértelműen 4 százalék fölötti éves pénzromlási ütemet prognosztizál. Ám rögtön hozzá is teszi, ez a magas mutató „tartósan nem valószínű, hogy ott marad, mivel a gazdaság ciklikus pozíciója továbbra is hűtő hatású”.

Egyöntetű vélemény: decemberben meglódul az infláció

Fotó: Depositphotos

Több elemző is fokozott érdeklődéssel várja a Monetáris Tanács által szintén kedden tárgyalandó Inflációs jelentést, melynek sarokszámait, így az idei és a következő két év GDP-növekedésre és inflációjára vonatkozó előrejelzéseket aznap közzé is teszik. Regős Gábor szerint a jövőbeni infláció kapcsán „vannak nagyobb kockázatok”, és elkerülhetetlen, hogy az MNB a forintgyengülés hatásairól is beszéljen a dokumentumban, míg Trippon Mariann ennél sokkal konkrétabb elvárásokat fogalmazott meg. A CIB Bank szakemberének várakozása szerint a decemberi Inflációs jelentésben az idei évre marad a 3,7 százalékos inflációs előrejelzés,

a 2025-re vonatkozó 2,7-3,7 százalékos pézromlási sávot viszont vélhetően felfelé kell majd korrigálni, mivel „a globális folyamatok, a leértékelődő árfolyam, az év eleji inflációt követő adóemelések és a magas bérdinamika felfele mutató kockázatot jelent”.

Trippon azt várja, hogy a GDP-növekedésről szóló várakozásokban is negatív irányú korrekció lesz: 2024-re vonatkozó szeptemberi 1,4 százalékos prognózis álláspontja szerint nem reális, és a 2025-ös 2,7-3,6 százalékos sávot is „kissé optimistának” nevezi. Hasonlóan vélekedik az MBH szakértője. Árokszállási Zoltán azt emeli ki, hogy a piaci konszenzus jövőre 3 százalék feletti inflációt valószínűsít, az ő várakozásuk 2025-re 3,8 százalék. Mint fogalmaz, „a negatív kibocsátási rés és a lazuló munkaerőpiaci helyzet az infláció csökkenésének irányába hat, ugyanakkor a sokat gyengülő forint egyértelműen emeli az inflációt”. A 2025-ös gazdasági bővülésről szólva Árokszállási úgy vélekedett, bár az elmúlt hetekben megint sokat romlottak a piaci várakozások, de

„egyelőre korai temetni a 3 százalék körüli növekedést”.

Az MNB szeptemberi Inflációs jelentéséről itt számoltunk be:

Árfolyam: vége a gyengülésnek?

A pénzpiaci helyzetet is kettősség jellemzi: egyrészt jelentősen gyengült a forint árfolyama mind a dollárhoz, mind a régiós devizákhoz képest, másrészt viszont úgy tűnik, ez a gyengülés megállt.

Regős Gábor úgy látja, az elmúlt időszak forintgyengülésének hatása most egy jó darabig ellehetetleníti a jegybanki kamatcsökkentést, és ugyanezen az állásponton van Molnár Dániel is, aki szerint „a geopolitikai konfliktusok, illetve a dollár erősödése az amerikai választást követően kedvezőtlen helyzetet teremtettek a feltörekvő piacokon”. Utóbbi úgy látja, annak ellenére még mindig turbulens a pénzpiaci helyzet, hogy a Fitch döntésének és az amerikai inflációs adatoknak köszönhetően a forint kicsit visszakorrigált.

A kilátást negatívról stabilra változtatták, ez jót tett a forintnak

Fotó: Depositphotos

Trippon Mariann szintén az amerikai választások utáni dollárerősödést követő feltörekvő piaci tőkekivonást emeli ki előrejelzésében mint a forint leértékelődésének egyik fő okát. Úgy látja, ennek hatása egyrészt stabilitási kockázat, másrészt pedig az erős árfolyam-átgyűrűzés miatt a felfele mutató inflációs kockázatok erősödése. Bár a CIB Bank vezető elemzője is megemlíti a forint korrigálását, arra is rámutat,

nemzeti devizánk „a régiós versenytársakhoz képest alulteljesítő maradt”,

így a forint árfolyama „nagyon erős korlátozó tényező az MNB számára”.

Ugyanezen az állásponton van Árokszállási Zoltán. Az MBH Elemzési Centrum igazgatója is azt hangsúlyozza, az árfolyamkorrekció ellenére a forint továbbra is gyenge, „jó néhány százalékkal” az éves átlagos árfolyam felett áll.

„Mivel 1 százaléknyi forintgyengülés nagyjából 0,2-0,3 százalékponttal emeli meg az inflációt 4-8 negyedév alatt, ezért a gyenge forint továbbra is kiemelt szempont lehet a jegybank számára”

– húzza alá a szakember.

Az Erstétől Nyeste Orsolya úgy véli, „a forint gyengülése is megállni látszik, s van remény az árfolyam újbóli stabilizálódására”, de rögtön hozzá is teszi, hogy ez a stabilizálódó árfolyamsáv gyengébb, mint az év első háromnegyedében. Azt is kiemeli, ez a gyengülés „nem jött jókor a 2025-ös inflációs kilátások szempontjából, s egyelőre bizonytalan, hogy az év eleji átárazások időszakában »mennyivel fog majd vastagabban a ceruza« a gyengébb forint miatt”.

Sok függ Amerikától

A nemzetközi monetáris környezet sem kedvez a magyar lazítás esélyeinek, erre is rámutatnak a szakértők. Nyeste Orsolya szerint nyugodtabb a helyzet, mint az amerikai választásokat követő kamatdöntés előtt. „A hosszú hozamok lefelé korrigáltak, valamelyest csökkent a hozamfelár” – írja elemzésében az Erste szakértője. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár az Egyesült Államokban várható, hogy a Fed a héten kamatot vág, de a mérleg másik serpenyőjében ott van – írja lapunknak –, hogy Donald Trump győzelme nyomán a piac jövő decemberre a szeptemberi 2,8 százalékos kamatszint helyett már 3,7 százalékosat áraz. Vagyis – magyarázza Regős Gábor – sokkal kisebb mértékű lazításra számítanak, ami korlátozza a magyar monetáris politika mozgásterét is. A szakértő arra is rámutat, szintén gátja a magyar lazításnak a régiós kamatszint: a lengyel jegybank tartósan 5,75 százalékon tartja irányadó rátáját, ehhez képest pedig a magyar kamatokban meg kell jelennie egy kamatfelárnak.

Szintén a lazítás akadályaként említi a tengerentúli várható monetáris lépéseket Trippon Mariann. A CIB Bank közgazdásza szerint bár az Európai Központi Bank tempós lazítást áraz (csütörtökön újabb 25 bázisponttal vágtak – a szerk.), de hangsúlyozza, a feltörekvő piacok számára meghatározóbb Fed esetében mérséklődtek a kamatcsökkentési várakozások. A héten „a Fed várhatóan 25 bázisponttal mérsékli irányadó kamatát, 2025-ben a piac azonban már csak 2 lazító lépést áraz a korábbi 3-4 vágással szemben” – tájékoztat a CIB Bank szakértője.

Szintén a Fedre veti vigyázó szemét a Makronóm Intézet. Molnár Dániel aláhúzza, „a Fed szerda esti döntését, a kommunikációt és a kiadott dot-plotot lesz érdemes figyelni”.

Az alapkamat tartásával a kamatfelár megtartásának lehetőségére mutat rá lapunknak az MBH Elemzési Centrum vezetője. Árokszállási Zoltán azt emeli ki ezzel kapcsolatosan, hogy

„az árfolyam stabilizálására az MNB egyik eszköze lehet a relatív kamatfelár megtartása, amelyre van is lehetősége, tekintve, hogy a Fed és az EKB egyelőre nem úgy tűnik, hogy szüneteltetné kamatcsökkentési ciklusát”.

Matolcsy György off, Varga Mihály on, de mi lesz a kamattal?

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök november végén megnevezte Varga Mihály pénzügyminisztert mint a jegybankelnöki szék várományosát.

Regős Gábor arra hívja fel a figyelmet, a piac egyre kevésbé figyel arra, hogy a mostani MNB-vezetés mit mond, hanem hogy mit várhat az új vezetéstől. A Gránit Alapkezelő szakembere kiemelte,

az új vezetésnek „be kell bizonyítania, hogy valóban óvatos megközelítést alkalmaz, így az első hónapokban emiatt sem jöhet majd szóba a lazítás”.

Regős arra számít, „várhatóan hosszabb ideig, több mint fél évig velünk marad” a 6,5 százalékos kamatszint.

Ugyanezt az álláspontot képviseli Trippon Mariann. A CIB Bank szakértője emlékeztet a Monetáris Tanács korábbi kommunikációjára, mely szerint, a következő időszakban is fegyelmezett, szigorú, stabilitásorientált monetáris politikára van szükség. Emellett Trippon is számol a jegybankelnök-váltással, mint fogalmaz, „jó eséllyel 2025 elején, a jegybankelnök-váltás előtti periódusban sem módosul a ráta”. Fentiek alapján a CIB Banknál is úgy látják, „az alapkamat akár huzamosabb ideig is a jelenlegi, 6,5 százalékos szinten maradhat”.

Trippon emlékeztet, a határidős jegyzésekből a következő három hónapra teljes mértékben kiárazódott a lazítás, hat hónapon belül pedig maximum 50 bázispont, míg 9 hónapon belül maximum 75 bázispontnyi kamatcsökkentés van beárazva. Emlékeztet, alapelőrejelzésük szerint 2025 végére 5,25 százalék lehet az irányadó kamat, de „a kockázatok az ennél magasabb szint irányába az erősebbek”.

Varga Mihály jegybankelnökként óvatos lesz?

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Kicsit konkrétabb prognózist kaptunk az MBH Elemzési Centrumától. Árokszállási Zoltán szerint „valamikor a tavasz folyamán” újrakezdhető a jegybanki kamatcsökkentés, és előrejelzésük szerint „a 2025-ös év második felében 6 százalék alá kerülhet az alapkamat Magyarországon”.

Molnár Dániel a Makronóm Intézettől viszont úgy látja, a kamatvágások jövőre folytatódhatnak, és ha a Fed folytatja a kamatcsökkentési ciklusát, akkor az MNB-nek is lehetősége lesz negyedévente 25 bázisponttal mérsékelnie az alapkamatot.