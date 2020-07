MNB: januártól jönnek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök

Januártól elérhetők lesznek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által minősített, fogyasztóbarát személyi kölcsönök - jelentette be a jegybank pénteken a honlapján.

Az MNB a pályázati kiírás publikálását követően várja a pályázatok beérkezését. Az MNB egy online hitelkalkulátorral is támogatja majd a fogyasztókat a számukra legmegfelelőbb minősített termék kiválasztásában.

Az MNB fogyasztóbarát személyi hitel minősítését azok a személyi hitelek nyerhetik el, amelyek szabad felhasználásra és hitelkiváltási célra egyaránt felhasználhatók, és legkésőbb 2021. július 1-től teljeskörű online hitelfelvétel keretében is elérhetőek (áprilistól a már meglévő, júliustól minden ügyfélnek).

Az MNB a személyi kölcsönöket is bevonja a minősített fogyasztóbarát termékcsaládba, hogy az ügyfelek széles köre által elérhető, könnyen érthető, áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető személyi hitelek kerüljenek forgalomba.

