MOK: összeroppannak és elmenekülnek az orvosok a halottak látványától

Mindezek fényében kijelentető, hogy az intenzív COVID osztályon már most is erősen kompromisszumos az ellátás. A szakdolgozók és további kisegítő személyzet létszáma éppen hogy elegendő a gyógyszereléshez, tápláláshoz, légutak tisztán tartásához – a nagy emberigényű beavatkozásokra, így a betegek forgatására, a kimenetelt javító hason fekve lélegeztetésre alig marad kapacitás. Sérülnek a sterilitás szabályai és gyakoriak a veszélyes kórházi fertőzések, a lélegeztetett betegek bakteriális tüdőgyulladása (VAP), a kanülszepszisek, véráram infekciók, jelentősen rontva a gyógyulás esélyeit.

Míg Orbán Viktor másfél hete azt jelezte előre, hogy az egészségügy december 10-én érkezik el a teljesítőképessége határára, addig a Magyar Orvosi Kamara (MOK) "realitás projektje" arról árulkodik, hogy ez már most megtörtént. A projektet azért indították el, hogy valós képet kaphassunk a vélt vagy kozmetikázott adatok helyett.

