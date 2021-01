Müller Cecília: 15 ezer egészségügyi dolgozót már beoltottak

Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese bejelentette, hogy döntés született arról, hogy Magyarország éjféltől ismételten fogadja az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket. A hazatérők automatikusan házi karanténba kerülnek.

Az országos tisztifőorvos ezúttal is a reggel óta már ismert statisztikák elismétlésével kezdte tájékoztatóját:

az elmúlt 24 órában 870 újabb magyarnál mutatták ki a fertőzést, míg 103 beteg elhunyt. A legfiatalabb áldozat 24, a legidősebb 101 éves volt, ők szív-érrendszeri megbetegedésekkel is küzdöttek. Az aktív fertőzöttek száma 143 065 fő, 176 576-an pedig már meggyógyultak.

Az adatok stabilak, érzékelhető a javulás – tette hozzá Müller Cecília.

Zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, már több mint 15 ezren megkapták a védőoltást. Újabb 39 ezer főre elengedő vakcinával bővült az oltakozók köre, összesen 78675. A Pfizer ezeket a 25 oltópontra szállította ki, de a városi kórházakba is juttatnak az oltóanyagból.

A tisztifőorvos kiemelte, hogy a védőoltás amellett, hogy szinte teljesen megóvhat minket a fertőzöttségtől, a súlyos lefolyású megbetegedéseket is megelőzheti.

Mint mondta, a bentlakásos szociális intézmények oltására jelenleg is zajlik a felkészülés, az egészségügyi dolgozók oltása után az itt dolgozók, valamint a lakók jelenthetik a következő célcsoportot. A vakcinák beadása itt helyben történik majd, oltócsoportok segítségével, az intézményi orvos közreműködésével.

Magyarország alkalmazkodik a gyártó előírásához, hiszen az immunizáció kialakítása a cél – a második oltás nagyjából 21 nappal követi az első vakcina beadását. Ezt követően nagyjából egy hét múlva jelenthető ki a teljes védettség – derült ki a tájékoztatóból.

Müller Cecília végül arról is megemlékezett, hogy egy éve jelentették be Kínában hivatalosan is azt, hogy megjelent a COVID-19 – a tisztifőorvos nagy eredménynek tartja, hogy már van oltóanyag.

Kiss Róbert ismertette az intézkedési statisztikákat is az elmúlt 24 órából:

a közterületi maszkviselés hiány miatt 175;

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 7;

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 17 esetben intézkedtek a rendőrök.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 363 személy ellen kellett fellépni.

Az elmúlt napon hétvége során 3165 új házi karantént rendeltek el, így összesen 20 272-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt.

A rendőrség 9365 karanténellenőrzést végzett, az alkalmazáson keresztül 2276-an kommunikálnak a hatósággal.

Az újságírói kérdések nyomán kiderült, hogy jelenleg is zajlik mind a gyógyszerészek, mind a háziorvosok oltása. Hamarosan kezdődhet a szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak oltása, Müller Cecília szerint ez elsősorban az oltóanyag-szállítmányok érkezésétől függ

A tisztifőorvos végül arról is beszélt, hogy márciusban már biztosan nem csak egészségügyi dolgozókat fognak oltani, hiszen ők felismerték a vakcina fontosságát, és folyamatosan jelentkeznek – egyértelműen nő az oltakozási kedv. Kiemelte, hogy nincsen időpontban meghatározva az, hogy mikor lépnek be újabb csoportok az oltandók körébe.