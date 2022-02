Nagy a tét: a bolgár drogbárónak segített pénzt mosni a svájci bank?

Ma kezdődött a Credit Suisse pere, amelyben azzal vádolják a bankot, hogy egy bolgár kokainkereskedőnek segítséget nyújtott több millió euró tisztára mosásában. Az eurók – ahogy a filmekben is lenni szokott – bőröndökbe csomagoltan érkeztek a bankba 2004 és 2008 között, jelentette a Reuters. A perben a vádlottak padján ül a Credit Suisse egy korábbi alkalmazottja, aki szerencsétlen és furcsa véletlenek folytán került az ügybe, és jelenlétét elsősorban az indokolja, hogy a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2016-os határozata alapján egy jogi személyt, így a bankot is csak akkor lehet perelni, ha természetes személy ellen is indul büntetőeljárás. Így került a sorba a Neue Zürcher Zeitung által Magdalena T-nek nevezett volt személyi menedzser, akinek elsődleges feladata a kliensek fogadása és irányítása volt. Mellette a bolgár drogbanda két tagja ül a vádlottak padján.

Valaki más viszont nem felel a bűneiért Svájcban: Banev, a drogbáró maga.

A bolgár drogkereskedőt, a drogkereskedők fejét, Evelin Banevet, becenevén Brendot, 2017-ben ítélték el Olaszországban drogkereskedésért, majd 2018-ban Bulgáriában. Elfogni azonban nem tudták, ugyanis eltűnt. Szeptemberben rajtaütöttek Ukrajnában, ahonnan a bolgár ügyészség a kiadatását kérte. Csakhogy Banev ismét szabadlábon van, mivel amikor az ukrán hatóságok a kiadatása mellett döntöttek, a drogbáró előkapott egy ukrán útlevelet, ezzel elejét véve a kiadatás fáradságos folyamatának, hiszen – ahogy a legtöbb országban – Ukrajnában sem adják ki harmadik államnak az állampolgárokat. Hogy az útlevelet hogyan szerezte Banev, arról nem szólnak a híradások.

A Credit Suisse a jó hírnevét féltheti - fotó: depositphotos A Credit Suisse a jó hírnevét féltheti - fotó: depositphotos

Az állítólagos pénzmosás története - amely a Credit Suisse szerint nem volt pénzmosás, hiszen Banevnek legális üzletei is voltak, illetve a megadott időszakban teljesen más szabályok vonatkoztak a bankokra – bonyolultabb, mint egy Ocean’s Eleven rész, és hátborzongatóbb annál az egyszerű ténynél fogva, hogy nem egy film.

Magdalena T banki alkalmazott ellen tizennégy éve folyik eljárás, ezalatt komoly és visszatérő rákbetegséggel küzd. „Egy ilyen hosszú eljárás teljességgel tarthatatlan”, nyilatkozta Frédéric Hainard, szövetségi ügyész annak ellenére, hogy ő maga volt az, aki annak idején, 2008-ban elindította a nyomozást Magdalena T ellen. „Legfeljebb öt éven belül be kell fejezni egy ilyen eljárást. Minden más embertelen”, tette hozzá Hainard.

De mi is történt? – Drog, halál, eltűnő tanúk

Magdalena T maga is bolgár élsportoló volt, 1999-ben Svájcban gyógyíttatta az egyik sérülését, és szeretett volna a 2000-es Sidney olimpiára készülni. Kint tartózkodásakor viszont egy barátja unszolására jelentkezett két nagy svájci bankhoz, az UBS-hez és a CS-hez. Mindkét helyen behívták interjúra a nő meglepetésére, és bár nem volt pénzügyi tapasztalata, a UBS munkát ajánlott neki a Sport és szórakozás osztályon.

Ezekben az években, ahogy a NZZ megjegyzi, a nyugati pénzintézetek keresték a keleti blokkból származó alkalmazottakat akár képzettség nélkül azért, hogy nyelvtudásukkal az új klienseket a bankhoz csábítsák. Magdalena T-nek saját elmondása szerint a banki képzései jobbára abból álltak, hogyan öltözködjön és mit mondjon, kevésbé a pénzügyi információkra helyezték a hangsúlyt.

Magdalena T az UBS után a CS-hez ment dolgozni. Saját maga úgy érzi, hogy nem is tanácsadó volt ő valójában, hanem „tolmács” a két kultúra között.

Így történt, hogy egy napon megjelent nála Banev és Dishliv, és törzsvendéggé váltak, a vádak alapján bőröndben hordva a pénzt.

Zsákban hordhatták a pénzt a bolgár kereskedők - fotó: depositphotos Zsákban hordhatták a pénzt a bolgár kereskedők - fotó: depositphotos

2005-ben aztán, néhány héttel azután, hogy Magdalena T fogadta ügyfeleit, éppen a születésnapját ünnepelte, amikor telefonhívást kapott: Dishlivet megölték, 10 lövéssel végezték ki Bulgáriában, miután egy vendéglőből kilépve a dzsipjébe akart volna beszállni. A feleségének nem esett bántódása.

A gyilkosság okaira és elkövetőjére sajnos nem derült fény, de a bolgár médiában Evelin Banev – Brendót sejtették az ügy mögött, és azt, hogy a két barátnak ezúttal nem sikerült megegyeznie a pénzek elosztását illetően.

Két évvel ezután Dishliv anyja úgy döntött, hogy tanúskodik Banev ellen, de a kihallgatás előtti napon – lássatok csodát – holtan találták saját kanapéján. Az elkövetők kilétét mindmáig nem sikerült kideríteni, és persze senki nem gyanakszik senkire.

Magdalena T. szerencsétlensége az ügyben amellett, hogy az eljárás természetes személyt követel, az, hogy közvetlen főnöke, akit eredetileg perelni terveztek, a nyomozás kezdetén meghalt.

Mi lesz a banki alkalmazottal? Őt vajon megvédik? - fotó: depositphotos Mi lesz a banki alkalmazottal? Őt vajon megvédik? - fotó: depositphotos

A CS állítja, hogy pénzmosás tekintetében mindig mindent az akkor hatályban lévő szabályozás szerint tettek, csakhogy ezek a szabályozások megváltoztak idővel. Mindenben jóhiszeműen járt el, és kiáll alkalmazottja ártatlansága mellett.

Az 515 oldalas vádiratban a szövetségi ügyészség 42 millió frank kártérítést követel a banktól, bár a tényleges büntetés legfeljebb 5 millió frank lehet majd. A CS megbirkózik a pénzösszeggel, valószínűleg nem is a vagyonát, hanem a jóhírnevét félti az ügyben. A vádakat továbbra is hivatalosan visszautasítja.