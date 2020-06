Nagy hétre készül az Orbán-kormány a héten a parlamentben

A napirend előtti felszólalásokat követően két órában hangozhatnak el az azonnali kérdések, az interpellációkra egy óra, a kérdésekre pedig 30 perc áll rendelkezésre. A képviselők ezt követően döntenek a 2021-es büdzséhez benyújtott módosításokról, majd az Országgyűlés alelnökévé választhatják a jobbikos Brenner Kolomant, aki az ellenzéki frakcióból kilépett Sneider Tamást válthatja a házvezetésben. Az ülésen a szocialista Bangóné Borbély Ildikó mentelmi ügyében is határoznak.

