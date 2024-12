Nagy változás jön januártól a benzinkutakon, érdemes még az idén megtankolni

Az egy héttel ezelőtti szintekhez képest csak minimális változást tapasztalhattunk a hazai üzemanyagárakban, miközben a benzin picit olcsóbb lett, a gázolaj néhány forinttal drágult. Emiatt a két üzemanyagtípus közötti különbség ismét 20 forintra nőtt.

Ugyanakkor a jövő évi adóváltozások következtében januártól nagyjából 10 forintos áremelés jön mind a két üzemanyagtípusnál. Az inflációkövető adóemelés miatt kell majd a magyar autósoknak magasabb összeget fizetni a kutaknál.

A Weekly Oil Bulletin adatai szerint uniós összevetésben a magyar benzinárak látványosan javították a pozíciójukat. Egy héttel korábban tizenegy olyan ország volt az Európai Unióban, ahol a benzin átlagára alacsonyabb volt, mint nálunk, míg a friss adatsorban már csak nyolc ilyen országot találunk.

Ennek köszönhetően a régiós összesítésben is sokat javult a magyar benzinárak pozíciója. Az előző héten ugyanis csak két országban, Szlovákiában és Horvátországban volt drágább a benzin, mint nálunk. Most viszont négy olyan országra is bukkantunk, ahol a magyarországinál magasabb az átlagár.

A gázolaj esetén az összkép korántsem olyan kedvező, mint a benzinnél. Egyrészt azért, mert ez az üzemanyagtípus európai összehasonlításban rendre drágább, másrészt itt az uniós rangsorban nem sikerült három helyet előrelépni. Igaz, egy országot így is sikerült megelőzni a friss rangsorban.

Az uniós rangsorban elért egy helyes javulás a régiós rangsorban nem látszódik, itt továbbra is csak három olyan országot találunk, ahol a hazai áraknál drágábban lehet dízelt tankolni.

Az olaj vagy a dollár indítja el az árváltozást

Gazdasági szempontból a hét legfontosabb eseménye az amerikai jegybank szerdai kamatdöntő ülése volt. Ezen ugyan a Fed a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos vágást hajtott végre, ám az ülést követő tájékoztatón arról volt szó, hogy a kamatcsökkenés a közeljövőben nem fog folytatódni. Jerome Powell, a Fed elnöke a sajtótájékoztatón többször hangsúlyozta, hogy az inflációs célok tartós elérése érdekében egyelőre restriktív területen kell tartani a kamatszintet. A fentiek hatására nagymértékben erősödött a dollár, ami miatt csütörtökön a forinttal szemben elérte a 400-as szintet.

Friss árfolyamokat laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán találhat.

A kamatdöntés az árupiacokra is hatással volt, hiszen a befektetők azzal számolnak, hogyha a kamatok magasan maradnak, akkor az visszafogja a gazdasági aktivitást, végeredményben pedig az olaj iránti kereslet nem fog növekedni. Ez pedig lejtőre tette az olaj árfolyamát is, és az egy héttel korábbi szintekhez képest 3 százalék drágulást láthattunk a Brent és az amerikai WTI jegyzésében is.

Készülhetünk az újabb adóemelésre

Fotó: Depositphotos

Tetézte a bajokat, hogy a legnagyobb importőr Kína kapcsán újra a kétkedő hangok erősödtek fel. Ami nem meglepő annak fényében, hogy a kínai olajimport folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott 2024-ben. Ennek hátterében a gyenge gazdasági növekedés áll, amely miatt tartós dezinfláció is tapasztalható. Így pénteken a Brent árfolyama a 72 dolláros árfolyam közelébe süllyedt.

Ami a magyarországi üzemanyagárakat illeti, az alapanyag, vagyis a nyersolaj áresése tehát kompenzálta a forint gyengülését, így a benzinkutaknál – ahogy már jeleztük – nem volt komolyabb változás.

Az év végén a korábbi tapasztalatok alapján viharos piaci reakciók nem várhatóak, inkább a trendek szoktak folytatódni. Ennek megfelelően az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint karácsony környékén nem kell komoly ármozgásokra számítani. Ugyanakkor a jövő év elején az adóemelés miatt további drágulás jön majd.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.