Nem hiszi el, hogy mekkora fejlesztés lesz a MÁV-nál

A közlemény szerint nemcsak fejlesztési, hanem jelentős gazdaságpolitikai előrelépést is jelent, hogy a MÁV műholdas nyomkövető egységeket szereltet a pályakarbantartási és -felújítási munkákat végző járműveibe. Eddig csak a személy- és teherszállításban használt járműveken, mozdonyokon működtek ilyen berendezések, amelyek lehetővé teszik többek között a szerelvények valós idejű helyzetének és sebességének térképen történő megjelenítését és az adatok folyamatos elemzését. Az i-Cell már meg is kezdte az eszközök beszerelését a 150 járműbe.

A közlemény idézte Farkas Károlyt, az i-Cell operatív elnökét, aki elmondta, a jelentős járműpark jobb menedzselését szolgálja az a saját fejlesztésű szolgáltatás, amellyel az adatokat a MÁV saját térinformatikai platformjára tudja átemelni és ott elemezni. Így az üzemeltetésben résztvevő valamennyi jármű akár egyszerre is látható a MÁV szakemberei számára, sokkal tervezhetőbbé, átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá téve a szükséges munkálatokat, akár darut, akár munkagépet, gépláncot vagy éppen a karbantartókat kell egy adott helyre, adott időre szállítani – ismertette a szakember, hozzátéve, hogy mindez időben és pénzben is kifejezhető megtakarítást eredményez, hozzájárulva a MÁV gazdaságosabb, hatékonyabb működéséhez.