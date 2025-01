Nézzen rá a pénztárcájára, majd az üzemanyagárakra!

A csökkenő tendencia folytatódik az üzemanyagárakat tekintve, szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe, a benzin beszerzési ára február első napján változatlan marad – írja a Holtankoljak . Az autós szakportál rámutat, egy hét alatt 4 alkalommal csökkentek az üzemanyagárak a kutakon is.

