Nyitnak a vendéglátóhelyek és a boltok Angliában

A brit kormány február 22-én ismertette a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások lépésenkénti enyhítésére, a gazdaság és a társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló intézkedési tervét. Ennek első komoly lépéseként március 8-án megindulhatott a tanítás az összes angliai iskolában.

Március 29-én - még az első nyitási intézkedés részeként - feloldották azokat a korlátozásokat is, amelyek alapján az Angliában élők addig csak a legindokoltabb esetekben - például az alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás, az oltási központok felkeresése vagy napi egyszeri szabadtéri testmozgás céljából - hagyhatták el otthonukat.

A hétfőn életbe lépett második átfogó enyhítési intézkedés értelmében kinyithatnak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító üzletek, és nyitvatartási időkorlátozás nélkül azok a vendéglátóhelyek - éttermek, pubok -, amelyeknek van lehetőségük szabadtéri felszolgálásra, például kerthelyiségekben vagy teraszokon.

Kinyithatnak a személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, köztük a fodrászatok, a szépségszalonok, az edzőtermek, valamint a közösségi létesítmények, például a könyvtárak is. Hétfőtől ismét fogadhatnak látogatókat az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek, az autós mozik. Emellett lehetővé válik a belső turizmus is Angliában, de egyelőre csak önellátásra berendezkedett szálláshelyek igénybevételével, és e szálláshelyeken is csak egyazon háztartásban élők tartózkodhatnak egymás társaságában.