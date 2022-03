Nyugati szaklap: Szputnyikot az AIDS-eseknek

Az Oroszország Egészségügyi Minisztériuma és a Moszkvai Egészségügyi Minisztérium közös tanulmánya szerint a Szputnyik V hatékonynak bizonyult az úgynevezett antiretrovirális terápiában (ART) részesülő HIV-fertőzötteknél az eredeti és a delta SARS-CoV-2 variánsok esetében.

A Szputnyik V az ilyen betegeket a delta variáns ellen 66,35 százalékos hatékonysággal védte, míg a kórházba kerülés ellen 75,5 százalékos, a közepesen súlyos és súlyos fertőzés ellen 93,05 százalékos védelmet nyújtott.

Lehet, hogy más vakcinák is megfelelően védik az AIDS-betegeket, de a Szputnyiknál tanulmány is igazolja. Fotó: Depositphotos Lehet, hogy más vakcinák is megfelelően védik az AIDS-betegeket, de a Szputnyiknál tanulmány is igazolja. Fotó: Depositphotos

Az eredeti variáns elleni hatékonyság ennél is jobb volt – írta március 23-i számában a thelancet.com orvosi szaklap, tehát akkor, amikor közel egy hónapja tartott már a háború.

Sajnos az omikronra még nem végeztek kutatásokat, hiszen a vizsgálat tavaly nyáron zajlott. Köztudott, hogy a HIV-betegség számos fertőző betegség lefolyását súlyosbítja, beleértve a Covid-19-et is, ezért az AIDS-ben szenvedőknek is erősen javasolt a koronavírus elleni oltás, csak hogy eddig kevés adat állt rendelkezésre, hogy mennyire hatékonyak a vakcinák. A jelenlegi vizsgálatok eredményei alapján azonban egyértelmű, hogy minden HIV-betegnek javasolt az új koronavírus-fertőzés elleni védőoltás.

Orosz HIV+ betegeket vizsgáltak

Az Orosz Föderációban 2019 végéig 681 118 főt regisztráltak a területi AIDS-központokban, ebből 24 423 fő moszkvai oltott és be nem oltott HIV-fertőzöttet vizsgáltak 2021 tavasza és nyara között. A kapott adatok azt mutatják, hogy a Szputnyik V hatékonysága az antiretrovirális terápiában részesülő HIV-eseknél az eredeti vírusnál 76,33 százalék, a 350 T-sejttel rendelkező HIV-fertőzötteknél a vakcina hatékonysága 79,42 százalék, sőt, az esetek 90,12 százalékában elkerülték a kórházi kezelést is, és 97,06 százalékban védettek a közepes vagy súlyos betegség kialakulásától. A delta variáns esetében ebben a csoportban a hatékonyság 65,35 százalékos volt, 75,77 százalékban elkerülte a kórházi kezelést, és a betegeket 93,05 százalékban védte meg a közepes vagy súlyos betegség kialakulásától.

Az Oroszországban bejegyzett, széles körben elérhető Szputnyik V hatékonysága a 2020 végére keringő törzsekkel szemben a 3. fázisú klinikai vizsgálatok eredményei szerint 91,6 százalék, a delta változatnál pedig közel 80 százalékos volt. Ez egyébként nem meglepő, tekintve, hogy a delta elleni vírussemlegesítő aktivitása 2,6-szor alacsonyabb.

Mivel a HIV+ fertőzötteknél a Szputynik V vakcina hatékonysága nem volt ismert sem az eredeti vírusra, sem a delta variánsra, a kutatásban összehasonlították a SARS-CoV-2 fertőzés kockázatát a Szputnyik V-vel oltott, valamint a nem vakcinázott HIV+ egyénekben a betegség különböző stádiumaiban.

A 24 423 beteg adatait a Moszkvai Városi AIDS Megelőzési és Ellenőrzési Központból kapták a kutatók. Az itt kezelés alatt álló HIV+-betegek oltási kampánya 2021 januárjában indult. Az immunizálási kampány első hat hónapjában, tehát június végéig az átlagos oltási arány kb. 300 fő havonta, a második időszakban, július-augusztusban az oltások száma azonban jelentősen megnőtt, mintegy havi 2000 főre.

A 24 423 HIV+ betegből 10,4 százalék teljes mértékben immunizálódott a két dózisú vakcinával. A HIV+ betegek egyébként meglehetősen heterogén betegcsoportot képviselnek, ezért a védőoltás hatékonyságának megítéléséhez mindenképpen fontos figyelembe venni immunrendszerük állapotát. Ezért megnézték a betegek úgynevezett CD4+ T-sejtszámait (a T lymphocytákon belül elkülöníthető CD4+ T sejtek száma diagnosztikus értékű lehet vírusfertőzésekben, elsősorban HIV fertőzésben - a szerk.), s ez a vizsgálat már csak 17 885 betegre vonatkozott. (A beoltott betegeknél általában magasabb volt a CD4+ T-sejtek szintje).

Az elemzés azt mutatja, hogy

a 350/µl CD4+ T-sejtszámú betegeknél a kétdózisú Szputnyik V oltás 3,29-szeres csökkentést eredményezett a Covid-19 fertőzések számában a be nem oltottakhoz képest

a károsodott immunfunkciójú betegek alcsoportjában a védőoltás 2,53-szorosára csökkentette a COVID-19 kockázatát

mindkét alcsoport esetében statisztikailag szignifikáns volt a COVID-19-fertőzés kockázatának csökkenése.

Érdekes, hogy mind a moszkvai lakosok teljes lakossága, mind a moszkvai AIDS-központban nyilvántartott és terápiával kezelt HIV-fertőzöttek 11 százalékánál diagnosztizáltak Covid-19-et a járvány kitörése óta 2021 július elejéig.

A kutatás szerint a vizsgálatba bevont ART-n átesett HIV+-betegeknél a Szputnyik V hatékonysága 76,33 százalék, de a vakcina hatékonysága az egyén immunstátuszától függ:

a 350 sejt/µl-nál magasabb CD4+ T-sejtszámú betegek csoportjában a hatékonyság erőteljesebb, átlagosan 79,42 százalékos volt,

míg a 350 sejt/µl-nál kisebb CD4+ T-sejtszámú csoportban átlagosan 73,15 százalék.

Ezek az adatok azt jelzik, hogy a Szputnyik V hatékonyabb olyan HIV-betegeknél, akiknél a CD4+ T sejtszám magasabb, mint 350 sejt/µl. De mivel az "aggodalomra okot adó vírusváltozatok" - ahogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nevezi -, terjedésével (lásd omikron), az oltások védőhatásának időtartama csökken, szükség lesz az emlékeztető oltásra is. (A delta megjelenése után a legtöbb fejlett ország újraoltási programokat vezetett be).

Ám a HIV+ esetében még a kezdeti kétadagos oltással sem világos, hogy meddig érvényes a védettség, és egyáltalán nem zárható ki, hogy a HIV-fertőzötteknél az elért védett időszak rövidebb.

Tehát annak ellenére, hogy a delta-variáns elleni epidemiológiai hatékonyság csökkent, különösen az antiretrovirális terápián átesett immunhiányos AIDS-eseknél, a Szputnyik V vakcina a közepesen súlyos vagy súlyos betegségekkel szemben továbbra is elegendő a HIV-fertőzötteknek.

Az elemzők hozzáteszik: hasonló elemzést kell hamarosan elvégezni az azóta megjelent omikron változat esetében is. Kérdés, hogy az orosz-ukrán háború mennyire szól bele a békeidőkben végzett orvosi vizsgálatokba, vagy a tudományos területekre is hatással lesz az Oroszország által kezdeményezett invázió.