Oktatási szünetek sorát rendelik el az EU-ban a koronavírus miatt

A francia jegybank hétfői előrejelzése szerint az új koronavírus miatti intézkedések következményeként a gazdasági növekedés 2020 első negyedévében nem fogja meghaladni a 0,1 százalékot Franciaországban, ahol hat újabb elhalálozással a megbetegedés halálos áldozatainak száma 25-re emelkedett, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig meghaladta az 1200-at. Egy hónappal ezelőtt az elemzők még 0,3 százalékos gazdasági növekedésre számítottak.

Az egészségügyi minisztérium hétfő esti tájékoztatása szerint a Covid-19-fertőzés országszerte 1412 embert érintett hétfőn, 286-tal többet mint az előző nap. A 25 halálos áldozat között 15 férfi és 10 nő van, 21-en közülük idősebbek 70 évnél. Franck Riester kulturális miniszter kabinetje hétfő este közölte, hogy a tárcavezető is megfertőződött az új koronavírussal. A tesztet azért végezték el nála, mert jelentkeztek a tüntetek, de jól van.

A 46 éves miniszter a kabinet feltételezése szerint a nemzetgyűlésben kaphatta el a fertőzést, ahol a múlt héten több napot is eltöltött a kulturális bizottsági ülésen, és ahol eddig öt képviselőnek és két alkalmazottnak bizonyult pozitívnak a koronavírus-tesztje. Franck Riester nem került kórházba, az otthonában helyezték karanténba.

A vírus terjedésének megfékezésére a hatóságok betiltottak határozatlan időre minden olyan rendezvényt, amelyen ezer embernél több venne részt. Ez mintegy háromszáz koncerttermet és színházat érint az országban, elmarad egyebek mellett Madonna világturnéjának két utolsó párizsi koncertje is.

A leginkább érintett megyékben semmilyen oktatási intézmény nem nyit ki a következő két hétben, de a tanítás nem szünetel, távoktatás formájában, interneten folytatódik. Az intézménybezárás mintegy 350 ezer diákot és óvodást érint. Az egészségügyi tárca összesítése szerint hét kisebb gócpont van az országban.

A hatóságok a 15 évesnél fiatalabb gyerekeknek megtiltották a látogatást az idősotthonokban, miután a gyerekek számítanak a legfőbb vírushordozóknak, és az idős emberekre jelenti a legnagyobb veszélyt a betegség. Az egészségügyi intézményekben kezelt betegekhez pedig egy nap csak egy látogatót engednek be.

A kormány az önkormányzati választások vasárnapi első fordulóját nem tervezi eltörölni, a választókörzetekben kézfertőtlenítő géllel és egészségügyi maszkokkal várják a szavazókat, de az Ifop közvélemény-kutatóintézet március 5-én készült reprezentatív felmérése szerint a franciák 16 százaléka a vírus terjedése miatt biztosan nem fog elmenni voksolni, és további 12 százalék valószínűnek tartja, hogy távol marad a választástól.

Hollandia, Belgium, Luxemburg

Ötvenhat új esettel 322-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Hollandiában - olvasható a holland közegészségügyi hivatal közleményében.

Az új fertőzések száma ugyan kevesebb, mint a hétvégén volt, de több mint 4000 gyermek nem mehetett iskolába, miután az észak-brabanti régió oktatási intézményeiben több oktató megbetegedett. Mark Rutte holland miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a holland gazdaság képes ellenállni a káros hatásoknak.

Kormányunk prioritása most a közegészségügy. Ha a gazdaság helyzetét vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy nincs ok az aggodalomra. Alacsony munkanélküliséggel és államadóssággal, költségvetési többletünkkel ki fogjuk védeni a csapásokat - mondta. Hollandiában eddig két ember halt koronavírus okozta fertőzés miatt.

Belgiumban a közegészségügyi hivatal szerint - a hétfőn bejelentett 39 új esettel - 239-re emelkedett a fertőzöttek száma, miközben egy előzőleg fertőzéssel kezelt páciens meggyógyult. A közlemény szerint a vírus terjedésnek mértéke még mindig csak korlátozott, azonban a belga sajtó hírei szerint megerősített kockázatkezelési intézkedéseket rendeltek el az országban.

Ugyancsak hétfőn a NATO és az Európai Bizottság két munkatársát is fertőzéssel diagnosztizálták. A nemzetközi szervezetek bejelentették, hogy megtették a szükséges óvintézkedéseket az ott dolgozók érdekében.

Luxemburgban eddig öt fertőzöttet tartanak számon. A valamivel több mint félmillió lakost számláló ország kormánya a több mint 1000 főre tervezett rendezvények elhalasztását javasolja - írja a helyi sajtó.

Korlátozások Spanyolországban is

Felfüggesztik az oktatási intézmények működését szerdától két hétre a madridi autonóm közösség területén, valamint két baszkföldi városban a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter.

Salvador Illa hangsúlyozta: a rendkívüli intézkedésre kifejezetten azokon a területeken van szükség, ahol fokozott a betegség közösségi terjedése. Spanyolországban egy nap alatt megduplázódott a Covid-19 fertőzöttek száma és meghaladta az 1200-at. Összesen 29-en veszítették életüket, mind a veszélyeztetett csoportba tartozó idős, más betegségekben is szenvedő páciens.

Az egészségügyi miniszter beszámolt arról, hogy a madridi tartományban, valamint a baszk fővárosban, Vitoriában, illetve Labastida településen javasolják a munkáltatóknak, hogy ahol csak lehet, tegyék elérhetővé a távmunkát, a rugalmasabb munkaidőt és munkabeosztásokat.

Országos szinten a tárca ösztönzi az idős emberek házi gondozását, és arra figyelmezteti a krónikus betegségben szenvedőket, hogy csökkentsék közösségi programjaikat és az otthonuktól távol töltött időt is, továbbá szorgalmazza a nem sürgős utazások elhalasztását is. Salvador Illa hozzátette: kedden további kiegészítő intézkedések bejelentése várható.

A több mint háromezer intézményt, mintegy 1,5 millió diákot és 120 ezer tanár érintő oktatási korlátozás mellett a régió egészségügyi intézményeiben elhalasztják az előre beütemezett, nem sürgős műtéteket és vizsgálatokat. Az intézkedéseket két hét múlva felülvizsgálják, és ha szükséges, meghosszabbítják.

A baszk kormány tájékoztatása szerint területükön összesen 63 ezer óvodás és iskolás gyereket, valamint egyetemi tanulókat érint az intézkedés, amelyet az indokolt, hogy a 325 ezer lakosú Álava megyében meghaladta a 120-at a fertőzöttek száma.

Romániában is jön az iskolaszünet

Szerdától március 22-ig felfüggesztik a tanítást valamennyi romániai óvodában és iskolában, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését - jelentette be hétfőn délután a bukaresti operatív törzs ülése után Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök.

Ludovic Orban elmondta: a kényszerszünetet meghosszabbíthatják annak függvényében, hogy az elkövetkező napokban hogyan alakul a vírus romániai terjedése. A kormányfő szerint többek között azért kell bevezetni ezt az intézkedést, mert tudomásuk van arról, hogy az olaszországi Lombardia tartomány határainak a lezárása előtt sok ott élő román összecsomagolt, és elindult haza. Hozzátette, azért csak szerdától vezetik be a kényszerszünetet, hogy a szülőknek legyen idejük megszervezni a gyermekek otthoni felügyeletét.

Monica Anisie oktatásügyi miniszter elmondta: az egyetemek autonóm oktatási intézmények. Ezek maguk dönthetnek arról, hogy felfüggesztik-e a tanítást. Megjegyezte: vannak olyan egyetemek, amelyek ezt már meg is tették. A miniszter hozzátette: a tananyag pótlásáról az után döntenek, hogy kiderül, meg kell-e hosszabbítani az intézkedést. A kormány arra kérte a munkaadókat, hogy lehetőség szerint biztosítsanak otthoni munkát alkalmazottaiknak. A romániai iskolákban április 4. és 21. között tartják a húsvéti szünetet, és az is megtörténhet, hogy a kényszervakáció összeér a húsvéti szünettel.

Határkorlátozások is jönnek

Az operatív törzs arról is rendelkezett, hogy korlátozásokat vezet be az Olaszországból közúton vagy vasúton érkezőkkel szemben. Ezeket a bukaresti sajtótájékoztatón Marcel Vela belügyminiszter ismertette. Bejelentette: keddtől március 31-ig felfüggesztik az Olaszország és Románia között menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokat és különjáratokat, továbbá megtiltják, hogy a vasúti szállítók plusz járatokat indítsanak Olaszország és Románia között, vagy növeljék a meglévők kapacitását. Az Olaszországon is áthaladó, Romániába tartó nemzetközi autóbuszjáratok vagy vonatjáratok működtetői kötelesek tájékoztatni a felszálló román állampolgárokat, hogy Romániába érve karanténba vagy házi elkülönítőbe kell vonulniuk. Az utasoknak már a felszálláskor írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy ezt a korlátozást tudomásul vették. A vasútjáratok működtetőinek tájékoztatniuk kell a Romániába tartó külföldieket, hogy nem léphetnek be Romániába, ha útjuk során érintették Olaszországot.

A belügyminiszter kijelentette, megerősítik a határrendészet egységeit az ország nyugati közúti és vasúti határátlépőknél. A határátlépőknél az Olaszországból, vagy más fertőzött térségből érkezőknek kötelező módon nyilatkozniuk kell arról, hogy pontosan mely településről jönnek, hogy Romániában milyen címre mennek. A miniszterelnök hozzátette: a hatóságok félrevezetése jogi következményekkel jár.