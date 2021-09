Oltás az orvosi egyetemeken: van, ahol sokat veszíthet, aki nem akarja a vakcinát

Szeptember 6-ig kötelezően be kell oltatnia magát legalább az első adag vakcinával minden diáknak, aki a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán, az Egészségügyi Karán, a Fogorvostudományi Karán, a Gyógyszerésztudományi Karán, a Népegészségügyi Karán tanul, vagy azok előkészítő képzésein vesz részt, valamint azoknak a magyar és külföldi hallgatóknak is, akik a tanulmányaik miatt egészségügyi vagy szociális intézménybe lépnek be - írta a Telex.hu az egyetem közleménye alapján augusztus végén, amiből világossá vált: kötelezővé tették az orvostudományi egyetemek hallgatói számára a koronavírus elleni oltást.

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának ötödéves hallgatóit már februárban beoltották. Fotó: pte.hu A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának ötödéves hallgatóit már februárban beoltották. Fotó: pte.hu

A Debreceni Egyetem érintett karain aki nem oltatja be magát, „az elmulasztja az érintett órákat”. Annak nem kell beoltatnia magát, akinek orvosi igazolása van arról, hogy neki egészségügyi indokokból nem javasolt az oltás.

Lapunk információi szerint az orvostudományi hallgatók körében a kötelező oltás elutasítása leginkább a most felvettek körében tapasztalhatók, de ezek is elszigetelt esetek. Azért, hogy megtudjuk, hogyan áll a hallgatók átoltottsága, volt-e olyan, aki ott hagyta emiatt megkezdett, vagy még megkezdetlen tanulmányait, két nappal ezelőtt írásban megkerestük az érintett intézményeket.

Semmelweis Egyetem

Például a Semmelweis Egyetemet is, akik választ nem küldtek, viszont ezt követően honlapjukon közleményben tudatták, hogy

"azok a hallgatók, akik valós, szakorvosi véleménnyel igazolt egészségügyi indok nélkül utasítják el az oltást, beiratkozhatnak a Semmelweis Egyetemre, de nem kezdhetik meg tanulmányaikat."

Indoklásukban azt írják, hogy az orvos- és egészségtudományi képzés elképzelhetetlen gyakorlati oktatás nélkül, amikor a hallgatók a gyógyszertárakban, a betegágyak vagy sérült emberek mellett tanulnak és vesznek részt az ellátásban. Ezért nem megengedhető és az elsősök fogadalomtételével összeegyeztethetetlen, ha veszélyeztetik kiszolgáltatott embertársaikat azzal, hogy nem oltatják be magukat jelentős indok nélkül.

Kapcsolódó cikk „Igen, otthagyom a munkahelyemet a kötelező oltás miatt” - mondja egy egészségügyi dolgozó - FRISSÍTVE Interjúalanyunk arról beszél, hogy a kötelező oltás volt az utolsó csepp a pohárban, otthagyja az egészségügyet.

Azt is írják, hogy az egyetem saját hatáskörben, soron kívül vállalja és vállalta a hallgatók vakcinációját, így a hallgatói körében közel száz százalékos az átoltottság. Amennyiben egy hallgató valamilyen megalapozott egészségügyi oknál fogva nem veheti fel az oltást (pl. első trimeszterben lévő kismamák), akkor az egyetem vállalja, hogy 5 naponta térítésmentesen antigéntesztet végez nála.

Pécs, Debrecen, Szeged

A Pécsi Tudományegyetemtől kapott válasz szerint:

"Azon hallgatói és tanulói számára teszi kötelezővé az oltás felvételét, akik szakmai gyakorlati képzésen vesznek részt egészségügyi vagy szociális területeken. Ugyanakkor valamennyi hallgatónknak számos fórumon ajánljuk az oltást, hiszen szakembereink szerint az egyetlen igazán hatékony mód a vírus leküzdésére a vakcináció".

Érdeklődésünkre azt is hozzátették, hogy tudomásuk szerint nincs olyan hallgató, aki a kötelezővé tett oltás miatt hagyta volna ott pécsi tanulmányait.

Hogy teljes körképet kapjunk az ország orvostudományi képzésein tanulók átoltottságát illetően, kérdéseinket természetesen elküldtük a Szegedi Tudományegyetemnek és a Debreceni Egyetemnek is. Utóbbi kérdéseinkre a cikkünk elején ismertetett rektori utasítást ajánlja figyelmünkbe, illetve azt írják, hogy az egyetemi Intézkedési Tervének aktualizálása az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott ágazati ajánlásnak megfelelően folyamatban van. Az a későbbiekben a corona.unideb.hu oldalon lesz elérhető.

Amint érkezik válasz még a Szegedi Tudományegyetemtől, cikkünket természetesen frissítjük.