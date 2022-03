Oltás helyett békemeneteltünk vagy Márki-Zayt hallgattunk a hosszú hétvégén

Négy nap adatait közölte ma a kormányzati információs portál. Ezek szerint múlt hét péntek óta 4902 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 819 264 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt öt napban elhunyt 178 beteg, így az elhunytak száma 44 831 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 110 526 főre csökkent. 2259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 101-en vannak lélegeztetőgépen.

A honlap továbbra is felhívja a figyelmet arra, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton újabb oltási akció lesz, illetve hogy "az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását." Ennek ellenére a négynapos hétvégén mindössze 798-an adattak be maguknak koronavírus elleni oltást.