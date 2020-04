Operatív törzs: a szülő gyermekével lehet a kórházban, ha el vannak különítve

A magas népsűrűség, a tranzitforgalom is szerepet játszik abban, hogy a főváros a legfertőzöttebb – mondta Müller Cecília újságírói kérdésre válaszolva.

A jelenlegi 12150 hatósági házi karantén 251-gyel kevesebb, mint tegnap. Ma is érkezik négy teherjárat a budapesti repülőtérre, 193 karton sebészeti maszkkal, 2000 karton kesztyűvel, valamint tekintélyes mennyiségű izolációs ruhával.

Hétvégén is zajlik a kiterjedt népegészségügyi és járványügyi ellenőrzés az idősotthonokban. Jelenleg 18 intézményben van fertőzés. A gondozott pozitivitások száma 386 fő, ebből 286-ban vannak kórházban. A fertőzött dolgozók száma 45 fő (közülük csak 1 fő van kórházban).

Már 172 fő halt meg Magyarországon a járványban, az elmúlt napon 16 fő hunyt el , és 1834 fertőzöttről tudunk hivatalosan – mondta Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki szerint nagyon értékes a honvédség munkája. Folyamatosan növekszik a fertőzöttek száma, de nem beszélhetünk még robbanásszerű ugrásról. 42 éves elhunyt is van, de számos betegsége volt. Tegnap a kórházban több, mint száz fővel emelkedett, akiket a klinikai állapotuknál fogva intézményben kell ápolni, jelenleg 829 embert kezelnek kórházban., közülük 60 fő van lélegeztetőgépen. Az emelkedő tendencia emelkedő görbét mutat még mindig. A szociális intézményekben is ez a helyzet, a Pesti úti otthonban már 21 fő halt meg.

Tegnap a vegyvédelmi zászlóalj befejezte a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését, ehhez 1500 l fertőtlenítőszert használtak fel. Több, mint 1000 katona teljesít szolgálatot a műveleti területeken, nincs közöttük fertőzött. A katonák most mindenhol ott vannak, határszakaszokon, nagyvárosokban, kiemelt raktárakban, cégeknél, kórházakban (több, mint 51-ben).

