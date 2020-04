Operatív törzs: az enyhén mutálódott vírus nem agresszívebb

Az operatív törzs tájékoztatóján először Novák Katalin, család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár tájékoztatott, ám az előzetes várakozásokkal ellentétben új intézkedést nem jelentett be. Nyilatkozata során a kormány eddig meghozott családvédő intézkedéseit összegezte, melyek egyaránt irányulnak a családok védelmére, asegély helyett munkát adnak a magyaroknak, a döntések a fiatalok és az idősek védelmére is egyaránt irányultak.

Egy nap alatt 78 fővel emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma (összesen 895 fő), s 11 fő hunyt el (összesen 58 fő) – számolt be az elmúlt 24 óráról már Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. Köztük van egy 49 éves férfi is, akinek egyéb betegségei miatt tartozott a kockázatosabb rétegbe. De nő a gyógyultak száma is, sőt az a két fő is jól van, akik lekerültek a lélegeztetőgépről.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos elrendeli az idősotthonok ellenőrzését. Fotó: mti Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos elrendeli az idősotthonok ellenőrzését. Fotó: mti

A Pesti úti idősek otthonában 4 főre emelkedett az elhunytak száma. A lakók több, mint a fele már szűrésre került, ma is jelen vannak az Országos Mentőszolgálat dolgozói, akik a teljes gondozói és lakói kört megszűrik.

„Korán léptünk, amilyen hatósági intézkedést be lehetett vezetni, mindent bevezettettem az idősotthonokban. Kijárási és látogatási tilalmat, felvételi zárlatot”– hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Folyamatosan zajlik az egészségügyi személyzet ellenőrzése, valamint a hiányosságok felszámolása ezekben az intézményekben. Az egészségügyi ellátás a Pesti úti idősek otthonában sérelmet szenvedett, ezért külön is fókuszálni kell ezekre.

„Kötelező ellenőrzést rendelek el az otthonokban” – mondta az országos tisztifőorvos.

Továbbra is Budapest és Pest megye adja ki az összes fertőzött kétharmadát, de valamennyi megye érintett.

Tegnap 5 teherszállító repülőgép érkezett Budapestre védőruházattal és orvosi szájmaszkokkal – számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa. Ezek raktározása és őrzése folyamatban van. A kijárási korlátozásokkal kapcsolatban elmondta, hogy egyre nő a magatartási szabályszegések száma, 5918 szabálysértés miatt történt rendőri intézkedés tegnap országszerte, ami 800-zal több az előző naphoz képest. Budapesten 375-tel emelkedett a szabálysértések száma. A hatósági házi karanténnál is emelkedik a szabálysértések száma, eddig 507 esetben kellett eljárniunk. 12 esetben járványügyi szabályszegés történt.

Tegnap 4 személyt fogtak el csalás miatt, mert közel 23 millió forintértékben fogadtak el előleget kézfertőtlenetőszer gyártására, amik alkalmatlanok voltak, és be sem voltak vizsgálva.

Sajnos a tömeges fertőzések elkerülése a világ egy pontján sem volt eddig lehetséges, de mi most a terjedési lánc elvágásával, a találkozások megakadályozásával próbáljuk kikerülni – jelentette ki Dr. Müller Cecília újságírói kérdésre. Lapunk kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy bár a magyar virológusok észleltek apró változásokat a vírusban, de ez a mutáció nem változtatja meg a fertőzésképességét.