Operatív törzs: eddig 909 egészségügyi dolgozót vezényeltek át

Dr. Müller Cecília országos tisztfőorvos mint mindig, ma is a friss adatokkal indított: 989 fővel emelkedett a beazonosított fertőzött személyek száma, ám ez nem teljes adat, mert az egyik egyetem jelezte, hogy informatikai problémák miatt nem tudta a Nemzeti Népegészségügyi Központba beküldeni az adatait, de a holnapi számokhoz majd hozzáadódnak. Az összes magyar fertőzőtt száma a pandémia óta 48 757 fő. Az elhunytak száma nagyon magas, 38 fővel emelkedett a számuk.

„Szükségszerűen növekszik az elhunytak száma, hiszen 4-5 öt hete már mondtuk, hogy a pozitív esetek emelkedésével az elhunytak száma is emelkedik, s most ezt sajnos tapasztalhatjuk is.”

Továbbra is jellemzően egy vagy több krónikus betegségben szenvedtek az elhunytak, akik 40-90 év közöttiek voltak. Az aktív betegek 40 százaléka budapesti. 1960 főt kórházban ápolnak, 197 ember lélegeztetőgépen van.

„Valamennyi adat növekszik, de az egész világon nagyfokú emelkedés tapasztalható” – mondta az országos tisztifőorvos, aki szerint a WHO is arra int mindenkit, hogy nehéz időszak előtt állunk. Tavasszal is az volt a fontos, hogy a járványgörbét laposítsuk, és most is ezen vagyunk, ezért nem javasoljuk a tömeges rendezvényeket, de nem csak az október 23-i ünnepségeket, de más eseményeket is mérsékelni kell - fűzte hozzá.

Mindjárt itt az őszi szünet, köszönet a pedagógusoknak az eddigi áldozatos munkájukért. Jelenleg 46 óvódában és 21 iskolában van rendkívüli szünet, és 153 osztályban, valamint 17 iskolában zajlik digitális oktatás. Az őszi szünetben fertőtlenítő nagytakarítás lesz az iskolákban.

A 41-42. hetet összehasonlítva 18 százalékos az emelkedés a fertőzésnél. Kicsit eltolódott a korosztályok érintettsége, a 42. héten a 40-49 évesek aránya 20 százalékra emelkedett, míg a 65 éven felüliek érintettsége 15 százalékkal lett nagyobb. A fertőzöttek átlagéletkora 44,4 év. A gyermekek továbbra is kevésbé érintettek, a fertőzöttek 4,6 százalékát teszik ki csupán. Továbbra is a főváros vezet a fertőzöttségben, majd Pest megye, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a legkevesebb fertőzés pedig Tolna és Bács-Kiskun megyében tapasztalható. A férfi-női arányban apró elmozdulás történt, a nők felé tolódott, jelenleg 52 százalék az arányuk.

Kiszállították minden praxisba az influenza elleni védőoltást, amely első körben a krónikus betegeknek, illetve a 60 év felettieknek ajánlott. A gyermekek részére is biztosított, tehát nem kell vényre felírni, hiszen térítésmentes mindenkinek. Fél éves kortól adható be, de 3 éves korig másfajtát kapnak, mint a felnőttek. Az üzemorvosokat is ellátják, ha igénylik.

Kiss Róbert, az op. törzs. központi ügyeletének vezetőhelyettese arról tájékoztatott, hogy ismeretlen személyek fehér öltözetben fertőtlenítést akarnak végezni. Önkormányzati iratot mutatnak be, amivel ingatlanokba akarnak belépni. Tudni kell, hogy erről mindig a tisztifőorvos rendelkezik, de csak szükség esetén rendelik el, általában árvízek vagy szennyvíz-problémák esetén, és előre értesítik erről a lakástulajdonosokat is. Ha enélkül akarna valaki belépni, tájékozódjanak a lakástulajdonosok, s ne engedjenek be bárkit.

Az elmúlt 24 órában 35 rendőri intézkedés történt. Tömegközlekedési eszközökön a maszk elhagyása miatt 7 esetben, a kereskedelmi egységekben 28 intézkedés történt.

A tranzitszabályok megsértése miatt az elmúlt napon 33 rendőri intézkedés történt a korridorokon, ahol helyszíni bírságokat szabtak ki. Tegnap 3299 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 24780 fő van karanténban.

