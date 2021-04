Operatív törzs: grúzokat találták egy vendégházban a rendőrök

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese a tájékoztató elején emlékeztetett, hogy változtak a belépés szabályai Horvátországba – már nemcsak negatív PCR-, hanem antigén alapú teszttel is átléphető a határ, de a karanténkötelezettség kiváltható oltási igazolással is, vagy pedig a korábbi fertőzöttség igazolásával.

Kiss Róbert ezután ismertette a szabálysértési statisztikákat is:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 677,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 28,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 6 esetben intézkedtek a rendőrök.

Villányban a kiérkező rendőrök egy vendégházban két grúz vendéget találtak, ezért a szálláshelyet ideiglenesen bezárták, míg a kijárási korlátozások megsértése miatt 520 személy ellen kellett fellépni, közülük kilencen túl messzire merészkedő kutyasétáltatók voltak. Az intézkedés bevezetése óta összesen 57 619 esetben intézkedtek a rendőrök a korlátozások megsértése miatt.

Fotó: koronavirus.gov.hu Fotó: koronavirus.gov.hu

Így alakultak a karanténszámok

Az elmúlt 24 órában 7543 új házi karantént rendeltek el, így összesen 55 915-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. Arról Kiss nem közölt adatokat, hogy a rendőrség pontosan hány karanténellenőrzést végzett, azt viszont elárulta, hogy az alkalmazáson keresztül 7701-en kommunikálnak a hatósággal.

7 százalékkal nőtt az új esetek száma egy hét alatt

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a napi koronavírus-statisztikák elismétlése után elmondta, hogy a múlt héten 7 százalékkal több esetet regisztráltak, mint az azt megelőző héten. A megbetegedettek átlagéletkora 45,7 év, míg a 40-49 éves korosztályba tartozott az újonnan regisztrált esetek 23 százaléka. A legtöbb új esetet a fővárosban és Pest megyében találták.

Az oltási program zajlik, a hétfőn érkezett Moderna szállítmányt most szállítják ki a kormányhivatalokba, ahonnan a háziorvosokhoz kerül majd, akik a praxisukba tartozó időseket és várandós nőket oltják majd. A szintén érkező 218 ezer adag AstraZeneca oltóanyag is a háziorvosokhoz kerül majd.

Az osztályvezető végül arról is beszélt, hogy több mint 400 oltóponton zajlik az oltás a húsvéti hétvége alatt is, ide a háziorvosok is folyamatosan küldhetnek oltakozókat, valamint maguk is olthatnak – ez utóbbiért külön díjazás jár majd.

Az operatív törzs ma nem válaszolt kérdésekre, tájékoztatót legközelebb kedden tartanak.