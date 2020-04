Operatív törzs: nem kötelező az öltöny az érettségin

Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a hétfői érettségi előtt összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat: idén 113 ezernél több diák jelentkezett, de menet közben több mint 26 ezer főt törölni kellett, így jelen pillanatban 84 284 fő a vizsgázók száma, tehát a diákok 97 százalék érettségizni akar. De továbbra is vissza lehet lépni, nem lesz szankció, ha valaki nem jelenik meg május 4-én. Bár központi lázmérés nem lesz, biztonságos intézkedéseket hoztak: az írásbelik nem 8-kor, hanem 9 órakor kezdődnek, a tömegközeledésben járatsűrítések lesznek, a közterületeken lesz rendőri segítség, de az iskolaépületekben nem.

Mindenkinek védőfelszerelést biztosítanak, ezért 422 ezernél több maszk és kesztyű áll rendelkezésre a diákoknak, 147 ezernél több maszk és kesztyű a tanároknak, és fertőtlenítőket is kapnak az iskolák. Folyamatosan takarítják majd az épületeket a vizsgák alatt, de előzetes fertőtlenítés is történt az iskolákban. A 65 évnél idősebb érintetteket nélkülözik. Az iskolakapuk és ablakok nyitva lesznek, és legfeljebb 10 fő lesz a teremben. A dolgozatok fertőtlenítése meg van oldva, hiszen a papíron a vírus 24 óra alatt elpusztul. Az ünnepi viseletet nem írja elő jogszabály, most lehet lazábban is megjelenni, nem kötelező az öltöny sem.

2727 fő regisztrált beteg, 536-an meggyógyultak, jelenleg 300 fő halt meg eddig – kezdte napi beszámolóját Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. 61 éven felüliek közül 278 fő hunyt el. 25 kórházban jelenleg 983 főt kezelnek koronavírus miatt.

Folytatódik az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése, hiszen 27 intézményben jelent már meg a vírus. 538 intézménnyel vették már fel a honvédség munkatársai a kapcsolatot emiatt.

Új kormányrendelet jelent meg arról, hogy az e-recepteken túl már nem csak gyógyszereket, hanem gyógyászati segédeszközöket is ki lehet váltani elektronikusan.

Az érettségivel kapcsolatban dícsérte az online ballagás ötletét, és az érintett családok helytállását ebben a nehéz helyzetben, s felhívta a figyelmet, hogy csakis egészségesen induljon el vizsgázni.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa arról számolt be, hogy az operatív törzs mai döntése értelmében május 3-tól életbe lépnek az új kijárási korlátozási szabályok.

„A védekezés második szakaszába léptünk, a korlátozások feloldását fokozatosan kezdjük meg.”

Az elmúlt 1 napban 696 a hatósági házi karantént rendeltek el, eddig összesen 1125 szabályszegés történt ezzel kapcsolatban. 89 esetben csalás miatt, 78 esetben rémhírterjesztés miatt indítottak büntetőeljárást, 17 esetben pedig járványügyi szabályszegés miatt.

Budapesten a sebességkorlátozások kialakításában a fővárosi önkormányzata rendelkezik hatáskörrel – mondta el Kiss Róbert újságírói kérdésre válaszolva. A kérdések nyomán az alábbiak derültek még ki: