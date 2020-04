Operatív törzs: társasházat még nem kellett karantén alá vonni

Megnőtt a fertőtlenítők iránt a kereslet, ez a piaci szereplőket reakcióra késztette. Sok ipari szereplő átállt ezek gyártására, 70 ideiglenes engedélyt adtak ki erre. Ugyanakkor sok csaló is feltűnt, voltak, akik engedély nélkül próbáltak értékesíteni termékeket. A címkékről bizonyosodhatunk meg, hogy engedélyezett áruról van-e szó, de még ezt is hamisíthatják sajnos. Virucid-hatású szereket érdemes vásárolni. Fontos, hogy az előírt koncentrációban használjuk ezeket, s nehogy túladagoljuk.

Folytatódik az idősotthonok ellenőrzése, a helyi népegészségügyi szakemberekkel van lehetőség konzultációra az intézményekben. Mindenhol egyedileg kell helyben döntéseket hozni, sok helyen preventív fertőtlenítést is végeznek.

2284 a fertőzöttek száma, 121-el nőtt tegnap óta. Tegnap 14 fő hunyt el (239 összesen), viszont megugrott a gyógyultak száma: már 390 fő térhetett haza a kórházakból – számolt be az elmúlt napról Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki hozzátette: jelenleg 850 főt ápolnak kórházakban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen.

A hatósági házi karantén továbbra is csökken, tegnap már csak 506 esetben kellett elrendelni, és csak 18 esetben tapasztaltak szabályszegő magatartást. A kijárási korlátozás szabályait tegnap 1134 alkalommal szegték meg az országban. Csalás miatt már 80 esetben indítottak büntető eljárást.

Csütörtök lévén ma döntöttek arról, hogy május 3-ig hatályban maradnak a kijárási korlátozások, mely továbbra is módot ad az önkormányzatoknak saját hatáskörű döntéseket hozni – jelentette ki Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa. A magyar-szerb határátkelőknél egy új megegyezés szerint reggel 6-tól a határtól számított 50 km-es sávban ismét működhet a személyforgalom, ha munkáltatói igazolással rendelkeznek a dolgozók. Hegyeshalomnál szintén biztosítják a határmenti ingázók átkelését.

