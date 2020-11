Operatív törzs: újabb influenzavakcinák érkeznek a háziorvosokhoz

„Folyamatosan figyelem az oltások fogyását, és ezek alapján a felnőtt oltóanyag a korábbi mennyiség 65 százalékát használták fel, a gyerekvakcinából 10 százalék fogyott, de most mégis érkezett új szállítmány” – tette hozzá Dr. Müller Cecília.

És a végére tartogatta a jó hírt a tisztifőorvos: ma újabb influenzavakcinák kiszállítása történt meg mindkettő féléből, azaz a felnőtteknek és a gyerekeknek valóból is.

A szennyvízvizsgálat nem mutat jó eredményeket , számos helyen emelkedik az országban az örökítő anyagának a detektálása és a koncentrációja, úgy mint Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjában, Székesfehérváron és Szolnokon, ami azt jelenti, hogy 8-10 nap múlva a fertőzöttek száma is nőni fog.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Mindeközben mobiltesztelő állomások kezdték meg működésüket, ezek alapvetően a korábbi szűrővizsgálatokon igénybevett szűrőbuszok. Tegnap 2, ma már 4, a hétvégén 6 helyszínen lesznek jelen. A buszok kapacitását és a tesztek levételét változatlanul azok a szabályok alapozzák meg, amik érvényesek. Senki ne álljon sorba, mert azok vehetik igénybe, akik részére a háziorvos korábban vizsgálatot rendelt meg. A mentőszolgálat munkatársai veszik fel a kapcsolatot az igénylőkkel, ők keresik majd. Ez nem egy szabadon igénybevehető lehetőség, hanem a központi tesztelés része. Ezek antigén gyorstesztek, de beszállítják PCR-teszre is a mintákat.

Továbbra is emelkedő szakaszban van a járvány, ezért kell minden óvintézkedést betartanunk. Ezért a megelőzésre tovább is alkalmazzuk a már jól ismert szabályokat: maszk, kézhigiéné, távolságtartás.

A napi adatokkal folytatta, 5097 fővel emelkedett az aktív fertőzöttek száma, s 99 beteget elvesztettünk, ezzel 2883 fő halt meg eddig a járványban. Az átlagéletkor továbbra is 76 év. 6697 főt ápolnak kórházban, és 518-an vannak lélegeztetőgépen.

„Európa küzd a járványkezeléssel, de Magyarországon fokozatosan vonjuk be az intézményeket és kapacitásokat, hogy elkerüljük az ellátó rendszer teljes összeomlását.”

Tegnap országosan három helyen kellett üzletet kellett bezárni, mert nem tartotta be a maszkhasználati szabályokat, Budapesten pedig egy VI. kerületi mobilüzletet zártak be 30 napra emiatt.

A kijárási tilalom alól az egyik kivételt a munkavégzés jelenti, amit munkáltatói igazolással kell igazolni. Ennek mintája megtalálható a kormányzati portálon, de ha ettől eltérő formátumban készítik el az igazolást, azt is elfogadják a rendőrök.

Kiss Róbert az operatív törzs ügy. központ vezetőhelyettese a kijárási tilalommal és az utcán való maszkviseléssel kapcsolatban elmondta, hogy 18 személlyel szemben intézkedtek a közterületi maszkhasználat szabályainak megsértése miatt, s 327 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése kapcsán. Azzal a 147 településsel, ahol 10 ezer főt meghaladja a lélekszám, az operatív törzs felvette a polgármesterekkel a kapcsolatot. Ezek a polgármesterek saját hatáskörben dönthetnek az utcai maszkviselésről. Az új szigorító intézkedések ellenőrzését ezeken a településeken is a rendőrség látja el, de a honvédség is közreműködhet.

A mai tájékoztató legfontosabb bejelentése szerint a hétvégén már hat mobil tesztállomás fogja fogadni betegeket, és újabb influenzaszállítmány érkezik a háziorvosokhoz, és azt is megtudtuk, hogy tegnap meghekkelték a koronavirus.gov.hu oldalát.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!