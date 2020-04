Orbán elmondta, mikor lazíthatnak a korlátozásokon

Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a felkészülésről, a kórházi ágyak felszabadításáról és arról is beszélt, mikor lehet majd enyhíteni a korlátozásokon.

A miniszterelnök szerint a gazdaságok nem úgy fognak már kinézni, mint a járvány előtt, nem lesz olyan az élet sem a következő hónapokban, sem a járvány után. A gazdasági szereplők figyelmét arra hívta fel, hogy meg kell vizsgálniuk, mely tevékenységüknek lesz helye a járvány után, képes lesz-e profitot termelni, életképes lesz-e. Ezzel jobb szerinte szembenézni, mint abban a hitben élni, hogy minden ugyanolyan lesz a járvány után. Ugyanezt javasolja a munkavállalóknak is: gondolják át, a saját szakmájukban lesz-e munkájuk augusztusban vagy egy év múlva.

Orbán Viktor nem olyan merész, mint a Magyar Nemzeti Bank, amely előrejelzésében lehetségesnek tartja a 2-3 százalékos gazdasági növekedést is. A miniszterelnök ennél sokkal óvatosabb látva, mire számítanak más országokban.

Már 2-3000 ezer között van ugyanis a beüzemelt lélegeztetőgépek száma, és a kórházakba a védőfelszereléseket illetően 10 napi működéshez szükséges tartalék került kiszállításra, és ugyanígy az idősek otthonába is. "A muníció tehát megvan. Pénz nem fog hiányozni és az eszközök is rendelkezésre állnak".

"A neheze tehát csak most jön, de készen állunk rá" - rögzítette Orbán.

A kórházi ágyak felszabadításáról elmondta, az elmúlt hetekben azon kellett dolgozniuk, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetére is legyen elég ágy, lélegeztetőgép és dolgozó ott, ahol erre szükség van. Orbán abból indul ki az "elegendő" értelmezésénél, hogy van több mint 1000 idősek otthona Magyarországon, ha mindenhol 10 ember fertőződik meg, akkor az 10 ezer beteget jelent, ami hatalmas szám. Ráadásul ismerve Magyarország korfáját, a településszerkezetet, a kórházak elhelyezkedését, legalább 8000 lélegeztetőgépre és több mint 30 ezer kórházi ágyra lesz szükség a miniszterelnök szerint.

Úgy véli azonban, hogy még nincs itt az ideje a szabályok lazításának. Ha Ausztriában beválnak az intézkedések, nem fog emelkedni a fertőzöttek száma és az egészségügyi rendszerünk is felkészül a járványra, akkor majd itthon is lehet enyhíteni a korlátozásokon.

A kormányfő elárulta, egyfajta laboratóriumként tekint Ausztriára. Ha ott enyhítenek majd a szigorításokon, akkor azt figyelni kell, elemezni, és tanulni belőle. Aztán ha beválnak a lépések, akkor azt itthon is meg kell tenni.

