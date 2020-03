Orbán: lezárjuk Magyarország határait

Orbán Viktor tartott beszédet hétfőn a Parlamentben, és újabb lépéseket jelentett be a miniszterelnök.

A miniszterelnök elmondta, hogy rendkívüli helyzet van, ami a kormánytól és az emberektől is komoly lépéseket követel meg.

Bejelentette, hogy az elmúlt napokban milyen döntéseket hoztak. Így egyebek mellett ezeket hozták meg:

- rendkívüli jogrend bevezetése – veszélyhelyzet kihirdetése

- beutazási korlátozások bevezetése

- hatósági és önkéntes karantén azok esetén, akik külföldről érkeznek haza

- nagyobb rendezvények korlátozása

- egyetemeken intézménylátogatási tilalom

- külföldi osztálykirándulások megtiltása

- közoktatás áttért a távoktatásra

- járványkórház felépítése kezdődött.

A miniszterelnök jelezte, hogy ezeken túl további intézkedések lesznek, megemlítve, hogy még jó néhány korlátozást vezetnek be. Ez ma a Parlamentben meg is történt a legfontosabb ezek közül:

- Magyarország határait lezárják.

- A rendezvényeket éjféltől betiltják. A mozikat, szórakozóhelyeket bezárják, a látogatószámtól függetlenül.

- Boltzárat vezetnek be. A patikák, drogériák, élelmiszer üzleteken kívül más boltok 15 óra után nem tarthatnak nyitva!

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a gazdaságban már most látszódnak a bajok, a turizmusban komoly problémák vannak. Bártfai-Máger Andrea feladata, hogy kezeljék ezekben a szektorokban a helyzetet. Komoly munkanélküliség fenyeget, ezt valahogy kezelni kell, de a miniszterelnök szerint mindent megtesznek, hogy ezt tompítsák. A kormányfő kiemelte azt is, hogy Varga Mihály feladata, hogy a költségvetést újratervezzék, mint mondta, ez immár elkerülhetetlen.

Orbán Viktor továbbá elmondta, hogy felvették a kapcsolatot az MNB-vel mert a költségvetési lépések mellett monetáris intézkedésekre is szükség van.