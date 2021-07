Orbán Ráhel a Marriott új budapesti szállodájának márkáját tervezi

Június végén derült ki, hogy Orbán Ráhel a BDPST Koncept Kft. ügyvezetője lett, ez volt az első alkalom, hogy a miniszterelnök lányának neve hivatalosan is megjelent a cégadatok között. A BDPST Koncept a BDPST Zrt. leánycége, tehát Tiborcz István, a miniszterelnök vejének fő cégéhez tartozik. Azt azonban eddig nem lehetett tudni, hogy Orbán Ráhel pontosan mivel foglalkozik.

A BDPST Group leányvállalataként jött létre a BDPST Koncept, amely hazai és nemzetközi hotelek és éttermek márkastratégiájának kialakításán dolgozik. A cég ügyvezetője Orbán Ráhel és csapata jelenleg az amerikai Marriott International hotellánc legújabb budapesti szállodájának brandingjén dolgozik. Kiemelt céljuk, hogy történelmi múlton alapuló narratíván keresztül hosszútávú hazai és nemzetközi sikereket érjenek el

- közölte a BDPST a honlapján.

Hozzátették: a BDPST Group ingatlanfejlesztéssel és hotel managementtel foglalkozik, de emellett igény volt arra is, hogy a hotelek és éttermek brandigjének kialakítására is nagy hangsúlyt fektessen. A cégcsoport missziója szerintük, hogy hozzájáruljon a magyarországi építészeti örökség megóvásához azáltal, hogy kiemelkedő adottságú, ugyanakkor jellemzően leromlott állapotban lévő ingatlanokat teljeskörűen felújít, a jelenkor követelményeinek megfelelően modernizál, és azoknak új funkciót és üzleti modellt ad. Ezen tevékenység, misszió mellett a nemzetközi tapasztalatok szerintük azt mutatják, hogy szükség van a stabil alapokra épített márkastratégia kialakítására is a sikerek eléréséhez.

BDPST Koncept elsősorban a tulajdonosi igényeket felmérve, majd vizsgálva a piaci trendeket és lehetőségeket, segítséget nyújt a tervezés folyamán egy olyan narratíva kialakításában, mely alapot ad egy új termék, hotel vagy étterem megszületéséhez, fejlesztéséhez. A későbbi szakaszban a narratíva mellett a márka megalkotásában is részt vesz kreatív csapat bevonásával. Nem áll meg a tervezői szakaszban, hanem végigkíséri a fejlesztési és építési folyamatokat, majd bevezeti a terméket a piacra

- írták a közleményben.

A BDPST Group portfóliójába tartozó hotelek és éttermek márkastratégiájának kialakításával a BDPST Hotel Management foglalkozott korábban, azon belül pedig Orbán Ráhel és csapata. A jövőben Orbán Ráhel ügyvezetésével önálló entitásként fog működni a BDPST Koncept.

Emlékeztettek: a csapat számos márka koncepciójának kialakításán dolgozott már, az ő munkájukat tükrözi az „Operaház kistestvéreként” emlegetett BOTANIQ Turai Kastély, a Kallina Mór által megálmodott Alice Hotel, az 1700-as években épült Andrássy Kúria & SPA, valamint a Budapest szívében található Hotel Dorothea is.

A miniszterelnök lánya tehát most az amerikai Marriott International hotellánc legújabb budapesti szállodájának brandingjén dolgozik. Azt nem tudni pontosan, hogy melyik hotelről van szó, de a BDPST legnagyobb beruházása jelenleg a Vörösmarty tér szomszédságában található, a Mahart- és a Futura-házat, valamint a korábban a Pesti Hazai Első Takarékpénztár központjaként funkcionáló épületet is átölelő tömb komplex felújítása. Ahol a Hotel Dorothea fog megnyitni 2022-ben vagy 2023-ban, és azt már lehet tudni, hogy az ötcsillagos hotelt a Marriott International lánc fogja üzemeltetni az Autograph Collection Hotels márka alatt.

A napokban pedig megnyílt a felújított Matild Palotában is egy luxushotel, szintén a Marriott szállodalánc új tagjaként. A török Özyer Group tulajdonában álló ikonikus palota megnyitásával debütált a The Luxury Collection brand Magyarországon.

Csupa veszteség

Lapunk írta meg, hogy Tiborcz István cégeinek szállodái 2020-ban nem zártak jó évet. Hatalmas akciókkal nyitott meg tavaly nyáron a turai kastély, amely konkrétan a TRA Real Estates Kft. nevű céghez tartozik, amely a Tiborcz István által tulajdonolt BDPST Zrt. tulajdonában van. A társaság 127,4 millió forint árbevételt realizált főtevékenységből 2020-ban, a főtevékenység pedig a szállodai szolgáltatás. Ekkora forgalom egyelőre nem volt elég a nyereséges működéshez, konkrétan 237 millió forintos veszteséggel zártak.

Már Budapesten is van szállodája Tiborcz István cégének, ugyanis tavaly novemberben megnyílt az Andrássy úton az Alice Hotel. Maga az Alice Hotel Kft. 2020-ban még csak 659 ezer forint bevételt tudott elérni. Nem csoda, hiszen a COVID-19 járvány hatásaként a szállodai szolgáltatás az üzleti év jelentős részében szünetelt. Ez pedig 28,5 millió forintos veszteséget eredményezett.

A koronavírus-járvány miatt jelentős veszteséggel zárt a tarcali ötcsillagos Andrássy Rezidencia is. Itt a forgalom 333,5 millió forintra esett vissza, míg az adózott eredmény 44,5 millió forint nyereségből 103 millió forintos veszteségbe fordult át 2020-ban.