Orbán Viktor 80 százalékot ad, de a szállásnak 100 százalékot kell visszafizetnie a vendégnek

Míg tavasszal alig lehet kihámozni a lényeget azokból a kacifántosan, de rendkívül udvariasan megfogalmazott és az ügyfelek biztonságáért nagyon aggódó üzenetekből, amelyekben a szállodák közölték a kedves vendéggel: a koronavírus-járvány miatt sajnos nem áll módjukban visszaadni az elmaradt utazás árát, most elvileg nincs kecmec: minden előre befizett fillért vissza kell adni a vendégnek.

Már közismert, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn egyebek mellett elrendelte:

Emlékezetes, hogy még a koronavírus-járvány okozta válság elején a a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) jogértelmezést adott ki arról, hogy mi a teendő a sok lemondással, elkerülendő a pereket a szállodák és a koronavírus miatt az utazásokat lemondó vendégek között. Az előleg minden esetben visszajár, a vis maior pedig az a helyzet, amikor a hatóság korlátozza az egyének utazását, például kijárási korlázozás van, illetve külföldi jelenleg nem is jöhet be az országba.

Kötelező visszaadni az előleget. Ez nem kérdés, erről kár is vitakozni. Ennél nagyobb vis maior nincs is. Nincs az a bíróság, amelyik ne így ítélne. Nincs is értelme nyerészkedni, ezért nem csak törvénytelenül cselekszik az a szálloda, amelyik nem fizet, hanem buta is