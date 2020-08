Orbán Viktor: A magyarok a túlélés bajnokai - Európa szivárványos családokkal kísérletezik?

Az avatási ünnepségen Orbán Viktor arról beszélt, hogy ez az emlékhely összekapcsol bennünket. Hangsúlyozta, hogy közös örökösei vagyunk mindannak, amit őseink a Kárpát-medencében felépítettek. Ez az örökség minden magyaré, bárhol is éljen a világban. Legyünk rá büszkék és tegyünk hozzá a magunkét! – hangsúlyozta.

Ünnepi beszédében kiemelte: a megmaradásnak és túlélésnek is törvényei vannak, amiket fel kell vésni hazánk tartóoszlopaira: haza csak addig van, amíg van aki szeresse. Csak az a miénk amit meg tudunk védeni. Határa csak az országoknak van, a nemzetnek nincs. Egyetlen magyar sincs egyedül!

Felmérve az előttünk álló évtizedeket, bejelentettük a szuverenitás, szabadság és a közös érdekre alapozott érdekeltségünket és részvétvételi szándékunkat. Mi magyarok ma a túlélés bajnokaiként állunk a történelem színpadán – hangsúlyozta a kormányfő, aki kiemelte, hogy olyan erővel kell erről szólni, ami a Kárpát-medence legtávolabbi zugáig, sőt azon is túl elhallatszik. Magyarország nemcsak túlélt és megmaradt, de zászlóit magasra emelve győzelemre áll. Száz verejtékes év árán megértettük, soha többé nem engedhetjük meg maguknak a gyengeség luxusát – nyomatékosította.

A közé-európai népek, amelyek életüket egy megújított keresztény világban képzelik el, meg kell, hogy találják az együttműködés útját, ami garantálja önállóságukat, de hozzájárul az európai egységhez is. Ez csak akkor lehetséges, ha megértjük hogy Közép-Európát nekünk közép-európaiaknak kell megszervezni – mondta a miniszterelnök, és kiemelte: nem vezet jóra, ha idegenek szervezik meg Közép-Európa életét, mert az megosztottsághoz, alávetettséghez vezet, és értékes munkánk hasznait mások szedik.

Önök mától egy férfieszményt, a kötelességét fegyverrel, és ha kell élete árán is teljesítő katonáét testesítik meg számunkra - mondta Orbán Viktor az újonnan avatott tiszteknek. A miniszterelnök úgy fogalmazott: minél kevesebben vannak, akik teljesítik kötelességüket, másoknak annál inkább kell. Ez a küldetés vár a magyar honvédtisztekre - húzta alá a kormányfő. A miniszterelnök az ország nevében megköszönte az új tisztek szüleinek, hogy ilyen derék hazafiakat adtak Magyarországnak.

Orbán Viktor kiemelte: az élet kötelesség, és a korszellemmel szemben ezen áll vagy bukik Magyarország jövője. A miniszterelnök arról beszélt, ez az igazság tölti majd meg lélekkel a mai gazdasági gyarapodást, és ad iránytűt a felnövekvő nemzedékek kezébe. A kormányfő hangsúlyozta, az önzés behálózta az európai életet, de akinek célja az, hogy kötelességét teljesítse, sohasem téved el, nem kínozzák értelmetlen vágyak, nem hálózza be az éhes önzés.

Augusztus 20-án emlékeztetni kell magunkat arra: a saját otthont, földet hazát nyújtó önálló államiság, a népek életének inkább kivételes, mint természetes létállapota - mondta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédében, és kiemelte, hogy egy népnek, aki saját hazára vágyik, és saját szokásai szerint akarja berendezni életét, a szabadságáért minden percben meg kell küzdenie, akkor is, ha ez nem mindig nyilvánvaló - írja a Magyar Nemzet.

