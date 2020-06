Orbán Viktor a multikat sem hagyta egyedül - milliárdokat utaltak haza

Bár korábban a mára már megszűnt SZDSZ-t volt divat Strabag Demokraták Szövetsége néven emlegetni vicces jobboldali körökben, most az a jó hír, hogy az osztrák óriáscég az Orbán-kormány alatt is megtalálja a számítását és zökkenőmentesen viszi haza Ausztriába a Magyarországon megtermelt profitot. A Strabag ráadásul osztódással szaporodhat, mert ez a márkanév összesen mintegy 10 különböző céget takar, de a közös bennük a tulajdonos: egy 15 ezer lakosú karintiai városban székelő Strabag AG. Itt döntöttek úgy, hogy a magyarországi mintegy 130 milliárd forintos árbevételből keletkező 5 milliárd forintot osztalék formájában inkább kiveszik a cégekből - derül ki a lapunk által átnézett céges beszámolókból.

Persze ezt a bevételt nem a szél fújta össze, hanem állami közbeszerzéseken hirdették ki az osztrákokat győztesnek. A budapestiek főleg a 3-as metró felújításánál találkozhatnak Strabag-sisakos munkásokkal, hiszen Újpesttől Kispestig ők dolgoznak az állomások kipofozásán. A metróvonal közbeszerzéseit a Strabag Építőipari Zrt. szokta elnyerni: ez a társaság 2019-ben 27,5 milliárd forintos árbevételt könyvelt el, amiből egymilliárd forintos profit jött össze, ellenben 1,4 milliárd forint osztalékot fizettik ki a tulajdonosnak.

A legnagyobb pénz a Strabag Áltános Építő Kft.-nél gyűlt össze: a 2018-as 52,7 milliárd forint után 2019-ben 68,9 milliárd forintnak lehetett örülni, ami 3 milliárd forint profithoz volt elegendő, ezt ki is vették a cégből. Mintegy 700 millió forintot a Strabag Szolnok nevű cégből is átutaltak Ausztriába, de nem mindegyik cégükből veszik ki az aranybányának tűnő magyar piacról származó nyereséget. Például a Strabag Rail Kft.-nél is beírhattak 703 millió forintot az adózott eredmény sorba, de innen inkább tartalékba helyezték.

Kéz a kézben

Hogy megtalálták a közös hangot a NER kedvenc építőipari cégeivel, azt talán jól bizonyítja, hogy áprilisban az állami Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kihirdette a Püspökladány és Biharkeresztes közötti vasútfejlesztés kivitelezőit. A Hajdú-Bihar megyei város és az országhatár közötti vonalszakaszt a Strabag Rail Kft. és az R-Kord Építőipari Kft. kivitelezi nettó 47,2 milliárd forintos szerződéses értéken. Az R-Kord pedig természetesen Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó cége.

Első ránézésre kicsit idegen testnek tűnik a Strabag konszern cégei között az Asia Center Kft., a XV. kerületi áruházban főleg vietnámi kereskedők bérelnek helyiségeket. A cég ugyan 2 milliárd forint bevételt hozott a Strabag-nak, de folyamatosan veszteséges, ezúttal 1,1 milliárd forint lett a negatív eredmény.

Persze nem csak a metrót kell felújítani Budapesten, hanem néhány évente a 4-6-os villamost is vagy a Városligetet, ezt pedig ezúttal a Colas Alterra Zrt. vállalta magára. Tavaly nyáron a budai oldalon építették a villamost, de 2016. októberében a francia hátterű cég nyerte el a Fővárosi Önkormányzat hirdetmény nélküli tenderét a pesti rakpart megújítására a vizes vb miatt, de a Liget projektnél is lehetett számítani a megbízhatóságukra: 2,5 milliárd forintért kapott új közvilágítást a Városliget. A Colas Alterra Zrt. 2019-ben 21,5 milliárd forint árbevételt ért el, amiből csak 51 millió forintos profit jött össze. Ellenben a központi Colas Hungária Zrt. 22,2 milliárd forintos forgalmából 6,9 milliárd forintos profit lett, amiből 5,4 milliárd forintot át is utaltak Páriszba.

Laptársunk írt arról, hogy az Opel magyarországi egysége fizetett komoly osztalékot az anyavállalatának, majd azt is megírtuk, hogy a Mercedes is hasonlóan tett. Ezek után azt is mondhatjuk, hogy az Audi jelentése már nem is okozott meglepetést, hiszen az ingolstadti társaság is jelentős osztalékfizetésről döntött. Az ugyanakkor nem nevezhető szokványosnak, hogy a tavaly realizált eredmény többszörösét vette ki az Audi AG a magyar leányvállalatából. (A háttérről az mfor.hu írt elemzést: Féktelen buli vagy felkészülés a legrosszabbra? Miért viszik el a pénzt az autógyártók? >>)

Kell a segítség

Ugyanakkor Orbán Viktor kormányfő épp a napokban jelentette ki, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatása még az olyan, világszínvonalon kiemelkedő gyárakat is rendkívül érzékenyen érinti, mint az Audi, és a miniszterelnök szerint még a saját lábán megálló Audi-gyár újraindításához is kormányzati segítség kell. Az MSZP szerint a Fidesz cserbenhagyta a magyar munkavállalókat és ismét a multinacionális cégek oldalára állt.