Orbán Viktor: a világ legkorruptabb embere Soros György

A miniszterelnök szerint egyáltalán nem példátlan az, ami most az unióban zajlik, hogy késhegyig mennek a költségvetési viták. Az, hogy viták vannak és rendezni kell azokat, az az uniós természetéből fakad Orbán Viktor szerint, hiszen 27 ország érdekeit kell összehangolni.

Jelenleg úgy tartják, és sokan azt mondják, hogy az unióra Magyarország és Lengyelország jelent fenyegetést, ám a kormányfő szerint ezt Soros által fizetett emberek mondják csak.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Akik ezt mondják Európában, azokat Soros György fizeti. A világ legkorruptabb embere Soros György, hiszen nagyon sok politikust fizet le, ezek az emberek akarják támadni és zsarolni Magyarországot. Ők mind Soros György által korrumpált európai politikusok - fejtette ki véleményét Orbán Viktor, aki visszautalt egyébként a milliárdos üzletember minap megjelent írására, melyben megfogalmazza, hogy kinek mit kellene csinálnia, és így utasításokat is ad Brüsszelnek. Ezzel nagyon nagy rombolást végez Soros a magyar miniszterelnök szerint.

"Gátlástalan ember" - jellemezte a milliárdost.

Az uniós vitával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, szerinte júniusban rossz útra lépett az unió. Úgy döntöttek a miniszterelnökök ugyanis, hogy sok dolgot egyszerre akartak megoldani. Egyszerre akarták a válságot kezelni, ezt összekötötték a hétéves költségvetési ciklussal, majd mindezt egyes politikusok még politikai kérdésekkel, a jogállamiság kérdésével is össze akarták kötni. Mindezt egyszerre akarta megoldani a 27 miniszterelnök, ami nem volt jó ötlet. Viszont ha már erre az útra léptünk, akkor ezen kell tovább haladni Orbán szerint, bár a jogalkotási folyamatot most a vétóval megállította Magyarország.

Ám nem tart attól, hogy ha elhúzódnának ezek a viták, és nem indulna meg az európai válságkezelési alap működése, az hátrányosan érintené Magyarországot. Orbán Viktor szerint ebben az esetben is el tudjuk majd indítani azokat a programokat, amiket terveztek, mert hitelt - a múlt heti tapasztalatok alapján - Brüsszel nélkül is fel tudunk venni a piacról. Utalt ezzel a múlt heti devizakötvény-kibocsátásra, az így szerzett pénz nagy része ezeket a tervezett programokat fedezi majd, egy része pedig a jövő év első negyedévben lejáró nagyobb hiteltörlesztést. A miniszterelnök azért is optimista, mert nemcsak a nyugati piacon jó Magyarország megítélése a jelek szerint, de a kínai, az ázsiai piacokon is tud forráshoz jutni Magyarország.