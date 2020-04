Orbán Viktor segítsége az utcára kerülőknek: 3 havi segély, aztán közmunka

A kormányfő szavai alapján tehát a munkaerőpiacot érintő intézkedések kőbe vésettek: marad a 3 hónapos - rekordalacsony - jogosultsági idő a munkanélküli ellátás tekintetében. Ha pedig a munkahely-teremtésre irányuló tervek nem megfelelően alakulnak, akkor a kormány ismét felpörgeti a közfoglalkoztatási programokat. Mint azt egy korábbi írásunkban mi is kifejtettük, ez az egyetlen olyan forgatókönyv, ami illeszkedik a kormány ideológiájába. Ráadásul a közfoglalkoztatási programok a 2008-as válság után már bizonyítottak. Hatékonyan felszívták a munkanélkülieket a piacról, ezzel gyorsan és látványosan javították a statisztikákat. Igaz, az érme másik oldala beragadó közmunkásokról, és rendkívül alacsony jövedelemről árulkodik.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!