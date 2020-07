Orbán Viktor mindenkinek ad a közösből: Mészáros Lőrinc háromezerszer kap többet Tiborcz István ügyvédjénél

Orbán Viktor miniszterelnök szerint azért nem probléma, hogy a Mészáros Lőrinc üzletember tulajdonában lévő Hunguest Hotels Zrt. összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a lerobbant szállodái kitatarozására, mert amúgy nagyon sok más egyéb szálláshelyet is támogattak.

Valóban létezik egy Kisfaludy-program, ami a magyar turizmust hivatott fejleszteni. A magyar kormány támogatásával 650 panziót újítottak fel - mondta Orbán Viktor miniszterelnök még június 29-én egy azonnali kérdésre válaszolva.

Ez így igaz, és ebben benne van az egész Orbán-rendszer gazdaságpolitikája. A kormányzati irányítású Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatokon valóban sokan nyertek vissza nem térítendő állami támogatást. A döntési listán megnéztük, hogy ki kapta a legkevesebb támogatást. Innen derült ki, hogy az Elios-botrányból ismert Hamar Endre tulajdonában lévő Vár-Gold Kft. 5,6 millió forintot kapott a pécsi Retró panzió felújítására. Tehát a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Hunguest Hotels Zrt. 17,7 milliárd forintot, míg a tavaly 18,1 millió forintos árbevétel mellett 2,3 millió forintos veszteséget produkáló Vár-Gold Kft. pedig 5,6 millió forintot köszönhet a kormánynak. A közös bennük, hogy mindannyian a NER haszonélvezői, csak egyikük a lista tetején, másikuk a lista alján található.

Vagyis Magyarország harmadik leggazgadabb embere, akinek magánvagyonát 270 milliárd forintra becsülik, több mint háromezerszer nagyobb támogatást érdemelt ki, mint a veszteséges pécsi cég.

Amely persze ennek az 5,6 millió forintnak is örül. Az MTÜ ugyanis kötelezővé tette, hogy mindenki, aki támogatást kapott a kormánytól, az a szálláshely honlapján is jól látható helyen mondjon köszönetet a magyar kormánynak. Így tett a Vár-Gold Kft. is.

Az alábbiakban ismertetjük a projekt során megvalósult tevékenységeket. A panzió 10 szobájában a fürdőszobákba fürdőszoba panel került a zuhanyfülkékbe, 4 szobában a rosszul záródó régi zuhanykabin is lecserélésre kerül, új modern változatra. Némelyik szobában a bútorzat is lecserélésre került, a régi kopott bútorok helyére új bútorok kerültek - olvasható a Retró panzió honlapján.

Ezeken kívül még vissza nem térítendő állami támogatásból szerzi be Hamar Endre a következőket:

3 darab ágy

4 darab asztal

10 darab Navon televízió

5 darab hűtő

2 darab matrac

1 darab kanapé

klímaberendezés

a konyhában a padló új járólapot kapott

1 darab mosogatógép

a közös helyiségbe 1 darab LED televízió

és 4 darab kerékpár.

A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósult meg - közli a Retró panzió.

Tehát vissza nem térítendő állami támogatásból, teljesen hazai költségvetési forrásból, közpénzből magántulajdonban lévő panzió LED televíziót vásárolhat. Persze nem akárki a Vár-Gold Kft. tulajdonosa, hiszen Hamar Endre egy iskolába járt a kormányfő vejeként ismert Tiborcz Istvánnal, majd 2011-től közös vállalkozást működtettek Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven. Később a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda hajtotta fel a turai kastélyt Tiborcz Istvánéknak, és a jogász a Mészáros Lőrinc körüli nagy ingatlanszerzéseknél is közreműködött. Arról viszont nem hallani, hogy kórházi kórtermekbe is LED televíziókat szereznének be, az valamiért nem annyira fontos, mint Hamar Endre veszteséges panziója.

Fontos kérdés a turizmus fejlesztése. Féligazságok helyett érdemes a teljes igazsággal foglalkozni - magyarázta a kormányfő.

A Kisfaludy-pályázatokról gyakran írtunk, ebben a cikkünkben például arról, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a törvények szerint jár el, ezért nem vizsgálhatja, hogy a Kisfaludy-pályázatok dokumentációi esetleg a hivatalos megjelenésük előtt kikerültek-e a későbbi nyertes pályázókhoz.