Orbán Viktor szeptember közepére ígérte a kétéves gazdasági tervet

Beszélt arról is, hogy szeptember közepére várható a gazdaság növekedését támogató, két évre szóló új terv. Csütörtök délután gazdaságpolitikai megbeszélést tartott az összes érintett miniszterrel és szakértővel, ahol megrendelést adott le a teljes magyar gazdaságpolitikai szakértői gárdának. Azt kérte, hogy az összes, az elmúlt hetekben miniszteriális és szakmai műhelyben készült javaslatot "fésüljék egybe, és szeptember közepére legyen logikus, sok-sok tucatnyi intézkedést is tartalmazó növekedési tervünk".

De Orbán Viktor miniszterelnök ma délelőtti rádiós nyilatkozata is arról szólt, hogy fokozottan kell figyelni a fertőzés terjedésére. Mint fogalmazott, a legnagyobb veszély továbbra is a koronavírus-fertőzés behurcolása, ezért szükség lesz újabb tiltó intézkedésekre.

Kollégánk számításai szerint legutóbb május 16-án mutatták ki ennél több ember esetében az új fertőzést egy nap alatt: akkor 56 esetről jelentett az operatív törzs. Szintén kollégánk nézett utána annak is, hogy a legtöbb új esetet Budapesten regisztrálták, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is sok új esetet jelentettek.

