Orbán Viktor újabb kancellárt nevezett ki

A frissen kinevezett kancellár a Nyíregyházi Egyetem Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetője, emellett a Fidesz Nyíregyházi Szervezetének elnöke és önkormányzati képviselő a párt színeiben. Korábban alpolgármester is volt a városban.

A friss Magyar Közlönyben megjelent a következő tanév rendjéről szóló és a Gazdaságvédelmi Alap újabb megcsapolásáról szóló rendeletek mellett egy miniszterelnöki határozat is. Eszerint Orbán Viktor - az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére - 2020. augusztus 1-jétől 2023. május 14-éig terjedő időtartamra Halkóné dr. Rudolf Éva Gizellát bízza meg a Nyíregyházi Egyetemen a kancellári teendők ellátásával.

