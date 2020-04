Orbán Viktor üzent a katonáknak: önkéntes nem szerelhet le önként

"Egy nagyon nagy katonai akció kellős közepén vagyunk" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli szokásos rádióinterjúban. Ennek megfelelően a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent kormányrendelet szerint pedig a mostani veszélyhelyzetben például a katonák heti szolgálatteljesítési ideje heti hatvan óra lehet. Ez nagy ugrás, hiszen a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint általános szolgálati rendben heti 40 óra, készenléti jellegű beosztásban pedig heti 54 óra volt eddig a szolgálatteljesítési idő.

Számos egyéb szigorítást is kaptak a kormánytól a katonák.

a napi szolgálatteljesítési idő 12 óránál hosszabb is lehet, de 24 órát nem haladhatja meg;

a napi pihenőidőbe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama is beszámítható (ez főleg azért érdekes, mert egy katonát az országon belül bárhova vezényelhetnek);

túlszolgálat nem számít bele az éves túlszolgálat időtartamába;

valamint az elrendelt laktanyán kívüli készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi illetménypótlék nem jár.

Pedig most gyakran laktanyán kívül vannak a katonák: március 20-a óta jelenlétfokozó katonai rendész járőrök teljesítenek szolgálatot több nagyvárosban, kiszálltak katonák kulcsfontosságú cégekhez és segítenek a védőfelszerelések logisztikájában is.

A kormányrendelet ugyanakkor némi lazítást is tartalmaz: az éves kötelező honvédelmi továbbképzést felfüggesztették; a szolgálati viszony pedig nem szűnik meg a képzési, kiképzési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt. Kicsit viszont aggasztó, hogy a veszélyhelyzet alatt a katonák esetében az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasság rendszeres ellenőrzési kötelezettségétől el lehet tekinteni.

Az önkéntes katonákra is gondolt Orbán Viktor kormányfő: önkéntes katona a veszélyhelyzet ideje alatt nem szüntetheti meg szolgálati viszonyát egyoldalú nyilatkozattal.

Eddig ezt indoklás nélkül megtehették. Több tucat olyan polgárőr van, aki tartalékos katona is. Jelenleg már több mint kilencezer önkéntes tartalékos katonája van a honvédségnek. Önkéntes tartalékos szolgálati viszony miniszteri rendeletben meghatározottak szerint határozott vagy határozatlan időre létesíthető. A törvényi szabályozás szerint az önkéntes tartalékosok esetében háromévente hat hónap igénybevételt tesz lehetővé a kiképzésen túl.

Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot támogató munkáltató a munkavállalójának tényleges katonai szolgálatteljesítési időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációra jogosult. Az önkéntesek civil munkahelyeken dolgoznak, ezért a kormány arra törekedett, hogy motiválja a munkáltatókat az önkéntes katonai szolgálat tagjainak növelése érdekében. Tényleges szolgálatra történő behívásukra azonban különleges jogrendben is sor kerülhet. Így rájuk is vonatkozik a heti 60 órás munka, ha behívják őket.

A volt közalkalmazottkra is gondoltak

Szinén rosszul jártak a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló munkavállalók is: az általános teljes napi munkaidő tizenkét óra, a heti munkaidő hatvan óra is lehet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a heti pihenőnapok havonta összevontan is kiadhatók. A honvédelmi alkalmazotti státuszt 2018-ban vezették be. A törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló előírásokon alapul, figyelembe veszi azonban a honvédelmi ágazat sajátosságait.

Konkrétan honvédelmi alkalmazott a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott polgári, azaz civil alkalmazott, aki vállalja, hogy közszolgáltatásokat nyújt a honvédség számára. Automatikusan honvédelmi alkalmazottá vált az, aki 2019 január 1-jén honvédelmi szervezetnél közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott. Botrány is volt belőle, mert az újonnan létrehozott jogviszony számos dolgozói csoport, például a honvédelmi tárca civil dolgozói mellett a Honvédkórház alkalmazottaira - orvosokra, ápolókra és adminisztratív dolgozókra - is vonatkozik.