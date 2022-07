Orbán Viktorék most Bokros Lajostól kaptak hideget-meleget

Bokros szerint a kormányzati intézkedéseket nehéz lenne csomagnak nevezni, sokkal inkább zagyvaságként aposztrofálja.

"Az önkényuralom kormánya korábbi intézkedéseinek sorozatával jelentős kárt okozott a magyar gazdaságnak, ezzel elmélyítette azt a gazdasági válságot, amire most az orosz imperialista háború és a világgazdasági – de különösen az energia- – válság ráerősít" - mondta a szakértő a hvg.hu-nak, aki szerint nem igaz tehát az a kormányzati propaganda, hogy mindennek kizárólag külső oka lenne: 2008-hoz hasonlóan Magyarország ismét rendkívül meggyengült állapotban fogadta a világgazdaság újabb negatív hatásait.

Bokros az inflációval kapcsolatban a monetáris politika évek óta tudatosan törekedett a nemzeti valuta rontására, a túl alacsonyan tartott kamatokkal.

"A mostani 9,75 százalékos jegybanki alapkamat – ami több, mint 16-szorosa az évekkel ezelőttinek – is kevés a forint értékvesztésének megállításához" - teszi hozzá.

Véleménye szerint a jelenlegi helyzetért a költségvetési politika is felelős. A koronavírus-járvány előtti években, magas gazdasági növekedés mellett a költségvetési politika is túl laza volt, nem csak a monetáris. Úgy látja, az is gond, hogy a magyar állam adóssága újra nő, már a GDP 80 százalékát meghaladja, csakúgy, mint 12 évvel ezelőtt. Itt is elvesztettük a korábbi csökkentésből fakadó előnyt.

"Szerintem azonnal fel kell adni az egész rezsicsökkentést, az extraprofiadót és az ársapkát" - jelenti ki Bokros Lajos, de a rezsicsökkentést is zsákutcának, a nemzeti károkozás maximumra húzásának tartja, amit azonnal abba kell hagyni.

Szerinte egyáltalán nem kell külön kisvállalkozói adórendszer. Egyetlen, egységes, normális vállalkozói adórendszerre van szükség, ahol a kisebb vállalkozó, alacsonyabb, 5 százalékos kulccsal adózik, a közepes 10-zel, a nagy pedig 15-tel. Utóbbi pont az a szint, mint a globális minimumadó.