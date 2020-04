Országszerte bevásárló közösségekkel mentenék meg a helyi termelőket

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei, hiszen egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a termelők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára, írja az AM keddi közleménye.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső" felület elindítása.

Az érdeklődő őstermelők és kistermelők ezen az oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot.

Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők között.

A közlemény nem tér ki rá, de a kezdeményezéshez az ötletet valószínűleg a már évek óta működő Nyíregyházi Kosár helyi termelő-bevásárló közösségből merítették. A Nyíregyházi Kosárról tavaly ősszel a 444 írt, márciusban pedig az index forgatott róluk videót, ami megragadta a Belügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank figyelmét is - innen indulhatott az AM-Nébih újítás is.