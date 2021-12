Parasztvakítás vagy valódi siker az államadósság csökkentése

Varga Mihály egy hete, majd hétfőn is nagy bejelentést tett, amikor azt közölte, hogy korábban kibocsátott dollár, majd forintkötvényeket vásárolt vissza az ország. Miközben számos olyan történés van, amely nagyobb médiavisszhangot kap, elég csak a járványhelyzetre gondolni, de a gazdasági érintettségű kérdéseknél az infláció, a nyugdíjak, vagy éppen az üzemanyagok ára is sokkal inkább fókuszban van. A Facebookon a miniszter több poszttal is foglalkozott az adósságcsökkentéssel, hiszen képes és videós üzenet is megjelent. Ugyanakkor, aki ezeket figyelmesen megnézte, annak feltűnt, hogy igyekeztek minél inkább semmitmondóvá tenni a bejelentéseket, hiszen jellemzően csak egy jól hangzó összeg szerepelt ezekben.

Pedig lehetett volna számos konkrétummal előrukkolni, hiszen nem derült ki, hogy a kötvények visszavásárlása milyen forrásból történt, mikor hajtották végre a tranzakciókat. De az sem egyértelmű, hogy ezeknek mi a „másik lába”, hiszen Varga Mihály mindkét esetben azon túl, hogy az adósságcsökkentés, a magyar gazdaság stabil fundamentumai és a befektetői bizalom szóba került megemlítette, hogy rövidebb lejáratú adósságot cseréltünk hosszabb futamidejűre.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy korábban kötvények visszavásárlása esetén ezekről az ÁKK oldalán is fellelhető volt valami említés (például sajtóanyag), most viszont ezekről nem találtunk semmit. Tény, hogy az ÁKK kötvényeket tartalmazó táblázataiból kihámozható, hogy a múlt héten bejelentett visszavásárlások három 2013-ban, illetve 2014-ben kibocsátott dollárkötvényt érinthettek. A 2023 februárjában és novemberében lejáró papírok esetén 665 millió dollár értékben vásárolhatott vissza az ÁKK, míg a 2024 márciusában lejáró kötvényből 150 millió dollár értékben.

Növekszik vagy csökken az államadósság?

Az államadósság és a kötvénykibocsátások világába kevésbé járatosak számára ellentmondásosnak tűnhet, hogy a pénzügyminiszter a szeptember végi rekordnagyságú devizakötvényértékesítés során – ekkor 4,25 milliárd dollár értékben adtak el dollár és 1 milliárd euróért eurókötvényeket – még arról beszélt, hogy mindez mekkora siker, most a kötvényállomány (és így az adósság csökkentése) kapcsán is ennek örvendezhetünk.