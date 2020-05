Péntektől már a patikában is lehet FFP védőmaszkot venni

Már gyógyszertárakban is kapható lesz az FFP típusú védőmaszk a veszélyhelyzet ideje alatt és kötelezően készletben is tartandó.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szinte naponta jelenti be, hogy mennyi védőfelszerelés érkezik az országba. Még április 28-án például arról beszélt a külügyi tárca egyik államtitkára, hogy az elmúlt héten húsz repülőgép és öt kamion szállított különböző védőfelszereléseket, így 9,5 millió sebészi maszkot és 234 ezer speciális, FFP típusú maszkot. Eddig már több mint 86 millió maszk érkezett Magyarországra, és további 62 millióra van szerződés.

Az EMMI eddigi előírásai szerint az egészségügyi személyzetnek COVID-19 gyanús és megbetegedett esetek ellátása során legalább FFP2, FFP3 szűrőosztályú maszkot kellett eddig is használnia. Mostantól viszont már bárki megveheti a patikákban.

