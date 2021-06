Pintér Sándor bizalmasait nem ütötte meg a válság

Nem ütötte meg a korona-válság Tasnádi László, volt III/II-es operatív tiszt, Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkárának BLK Corporation Kft. nevű cégét. Ez abból látszik, hogy a társaság összesen 888 millió forint osztalékot fizet a tulajdonosok részére, az üzletrészek arányában - derül ki a BLK 2020-as beszámolójából. A tulajdonosok pedig Tasnádi László, valamint a Védelem Csoport Kft., amely szintén a volt államtitkár érdekeltsége.

A biztonsági piacról ismert BLK-nak nem volt saját bevétele, de 427 millió forintos nyeresége igen, ezt egészítette ki Tasnádi László 461 millió forinttal az eredménytartalékból, így jött ki végül a 888 millió forintos osztalék. A BLK számos cég tulajdonosa, főleg az ESG Holding Zrt. termeli a pénzt számára. Az mfor.hu is megírta, hogy igazi piacgazdasághoz méltó, kiélezett verseny folyt azért tavaly ősszel, hogy ki őrizze és védje a következő két évben az állami vagyont. Végül a papírforma érvényesült, hiszen az állami KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. által ingatlanok őrzés-védelmi feladatainak ellátására kiírt közbeszerzésen az ESG Holding Zrt., a Novum Guard Kft. (rendre az ESG-vel együtt indul és nyeri a közbeszerzéseket) és a Valton-Sec Zrt. alkotta triászt hirdették ki győztesnek 1,6 milliárd forintos ajánlattal.

De az ESG nem csak az állam, hanam az ellenzéki Budapest vagyonát is őrzi. Szintén lapunk írta meg, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által ingatlanok őrzés-védelmi feladatainak ellátására kiírt közbeszerzésen a Fővárosi Önkormányzat cége nyolc ajánlat közül választhatott. Győztesnek pedig végül ők is az ESG Holding Zrt.-t és a Novum Guard Kft.-t hirdették ki tavaly augusztusban 420 millió forintos ajánlattal.

Volt megbízás

Tasnádi László a Civil Biztonsági Zrt. vezérigazgatója is, amely Pintér Sándor belügyminiszter volt cége. Itt sikerült a forgalmat és a profitot is gyarapítani 2020-ban. A bevétel a 2019-es 19,9 milliárd forintról 22,5 milliárd forintra ugrott, a nyereség pedig 1,8 milliárd forintról 2,3 milliárd forintra. Viszont csak 30 millió forint osztalékot vettek ki a cégből. A Civil tulajdonosa most a Prostasia Zrt., amelyben Szabó Péter és Tölgyesi Vilmos duó a részvényes, mindketten Pintér Sándor régi üzletfelei.

A COVID-19 világjárvány nem befolyásolja a Társaság életét: a megbízások nem csökkentek, munkaerő elbocsátás nem történt, likviditási probléma nem merült fel, a CIVIL Zrt-nek hitel felvételre nincs szüksége. Tehát a járványhelyzet a vállalkozásra nincs olyan jelentős vagy számottevő negatív hatással, amely lényegesen befolyásolná vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaság működésének folytatására vonatkozó képességét

- igazol rá a céges beszámoló arra, hogy a járvány okozta válság nem ütötte meg a Civil Zrt.-t.

A biztonsági piac harmadik nagy szereplőjéről pedig lapunk megírta: az egy évvel korábbinál több mint 12 százalékkal alacsonyabb forgalommal zárta 2020-as évét a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., miután a koronavírus-járvány miatt több mint 1 milliárd forinttal kevesebb bevétele származott rendezvények biztosításából. A Fidesz kedvenc őrző-védő cégének profitja pedig csaknem megfeleződött, ám ez nem akadályozta meg a két tulajdonost – köztük Sarka Kata kisebbségi pakettet birtokló férjét, Bessenyei Istvánt –, hogy a közel 639 millió forintos adózott nyereségből 400 milliót osztalékként felvegyenek.