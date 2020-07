Pintér Sándor megfuttatja az iskolaőröket

Formaruhát és szolgálati jelvényt is kapnak az iskolaőrök, akiknek például 1500 méteres síkfutással kell bizonyítaniuk, hogy alkalmasak a munkára.

Lapunk is írt arról , hogy eddig 491 iskolában jelezték az igényt iskolaőri jelenlétre, ezekben már biztos, hogy szeptemberben az új tanévet a diákokkal és pedagógusokkal együtt az iskolaőrök is megkezdik. A tanintézmények között öt gimnázium szerepel, az összes többi szakgimnázium, szakiskola, általános iskola, illetve gyógypedagógiai módszertani intézmény.

Megjelent a Magyar Közlönyben a belügyminiszter rendelete, amely részletesen szabályozza, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az iskolaőröknek, és hogyan végezhetik a munkájukat. Az Országgyűlés július 3-án szavazta meg, hogy egyes iskolákban egyenruhás iskolaőröket fognak alkalmazni, akik közfeladatot ellátó személynek minősülnek, és rendőrségi alkalmazottak lesznek. Pintér Sándor rendelete szerint a fizikai állóképességüket és a pszichés alkalmasságukat is vizsgálni fogják, gumibottal pedig csak a támadó végtagot üthetik.

