Polt Péter megint tehetetlen, nem vizsgálhatja a balatoni összefonódásokat

Cikkünk megjelenése után Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője próbálta megtudni Polt Péter legfőbb ügyésztől egy írésbeli kérdés formájában, hogy nincs-e szokatlan összefonódás a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nevű kormányzati szerv, az állami Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) és a zalakarosi Szabadics Zoltán vállalkozó között.

Elsőként számoltunk be arról, hogy még magyar szinten is egészen szokatlan összefonódás figyelhető meg: februárban lett Szabadics Zoltán a balatoni hajózási cég igazgatóságának az elnöke, de mellette tag lett Horváth Péter is, aki a Kisfaludy2030 vezérigazgatója. A Bahart és a Kisfaludy2030 is az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt működő gazdálkodó társaság.

A Kisfaludy 2030 az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programra beérkezett pályázatokat koordinálja, itt döntenek arról, hogy melyik projekt kap vissza nem térítendő állami támogatásokat. A győztes pályázók között pedig ott találjuk a Szabadics Zoltán tulajdonában lévő SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft. nevű céget is, amely 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy 80 szobás, balatonfüredi luxusszálloda felépítésére.

A BAHART igazgatóságában tehát ott ül elnökként Szabadics Zoltán, aki 1,7 milliárdot kapott a Kisfaludy2030-tól a balatonfüredi szállodájára, az igazgatóságban pedig tagként Horváth Péter, a Kisfaludy2030 vezérigazgatója, akinek elvileg Szabadics Zoltán luxusszállodájának megvalósulását kellene szigorúan felügyelnie.

Polt Péter legfőbb ügyész azonban a törvény szerint jár el, ezért tehetetlen az ügyben, így nem vizsgálhatja, hogy van-e szokatlan összefonódás.

A tisztségviselőket érintő változások bejegyzése során a cégbíróság jogosult vizsgálni a vezető tisztségviselőkre, felügyelőbizottsági tagokra előírt törvényi követelmények fennállását és a tisztségviselők által benyújtott összeférhetetlenségi nyilatkozat jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősségét - válaszolta Polt Péter.

Nem ez az első eset, amikor a legfőbb ügyész tehetetlennek bizonyul az MTÜ-ügyeivel kapcsolatban. Szintén lapunk írta meg, nem kell attól tartania a Rogán Antal minisztériumának felügyelete alatt tevékenykedő turisztikai ügynökség által kiírt Kisfaludy-pályázatok szerencsés nyerteseinek, köztük Mészáros Lőrincnek vagy Csányi Sándornak sem, hogy az ügyészség esetleg megvizsgálná: a Kisfaludy-pályázatok dokumentációi esetleg a hivatalos megjelenésük előtt kikerültek-e a későbbi nyertes pályázókhoz.

Az ügyésznek az érintett körben az állami támogatásokkal kapcsolatos döntések esetén nincs fellépési joga, ezért vizsgálatot sem folytathat - magyarázta elutasító válaszát Polt Péter.

A pályázat legnagyobb nyertese Mészáros Lőrinc, aki az Opus Global Nyrt.-n keresztül a Hunguest Hotels vidéki szállodáit összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatja fel.