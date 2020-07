Rendkívüli ülésen beszélik meg a Parlamentben, hogyan fogadnánk el pár ezer milliárdot Brüsszeltől

A helyreállítási program forrását az Európai Bizottság hitelfelvétele (azaz kötvénykibocsátása) biztosíthatja, visszafizetésére pedig hosszú időszak alatt, a jövőbeli uniós költségvetéseken keresztül kerülhet sor 2028 és 2058 között. A visszafizetés formájáról a Bizottság és a tagállamok konzultációt folytatnak majd. A tagországok dönthetnek úgy, hogy közvetlenül többletbefizetéseket teljesítenek, vagy az uniós kiadásokat csökkentik a befizetések változatlan szintje mellett. Ugyanakkor az is egy lehetséges forgatókönyv, hogy az EU újonnan bevezetendő, saját bevételeiből fizesse a törlesztőrészleteket.

Az MTI összefoglalója szerint kormánypártok vezetői azért nyújtották be indítványukat és kezdeményezték a Ház rendkívüli ülését, mert a jövő hét második felében sorra kerülő uniós csúcson születik döntés annak a 750 milliárd eurós hitelnek a felvételéről, amelyért a tagállamok vállalják a garanciát - közölte korábban a KDNP frakcióvezetője. Simicskó István kifejtette, támogatási feltételeik között szerepel, hogy a szegényebb országok nem kaphatnak kevesebb forrást, mint a gazdagok; a pénzt kizárólag a gazdaság újraindítására, a gazdasági növekedés beindítására, a munkahelyek védelmére és új munkahelyek teremtésére lehet fordítani; továbbá a forrás nem köthető össze olyan politikai és ideológiai feltételekkel, mint a jogállamiság, illetve a bevándorlás kérdésének a megítélése. A képviselők az összevont vita után döntenek az egyetlen napirenden lévő javaslat elfogadásáról.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!