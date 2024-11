Schadl György felesége luxusparfümériát nyithat a belvárosban

Feladott egy álláshirdetést a Mimoscent Kft., szépségtanácsadót keresnek heti 40 órába, nettó 450 ezer forintért.

Budapest legújabb niche parfümériája várja szépségtanácsadók jelentkezését. Gyönyörű környezetben, exkluzív termékek között ritka munkalehetőséget kínálunk. Elvárás: legalább társalgási szintű angol nyelvtudás, fejlődésre és tanulásra való hajlandóság, kellemes megjelenés, megbízhatóság, kedvesség, parfümök iránti érdeklődés

– szól a Mimoscent Kft. ajánlata.

A luxusparfüméria Budapest belvárosában, a Váci utcáról nyíló Kristóf téren várja a vásárlóit. Valóban szükség lehet a társalgási szintű angol nyelvtudásra, hiszen ezen a környéken leginkább csak külföldiek fordulnak meg városnézés közben. A hirdetésben szepelő niche pedig francia eredetű, azt jelenti, hogy fülke, zug, amit az üzleti életben úgy fordítunk, hogy szűk piaci keresletet kielégítő termék. A vip-parfum.hu oldal leírása szerint: ezeknek az illatoknak nem célja, hogy elnyerjék a nagy általánosságban vett tömegek tetszését, inkább a különleges ízléssel rendelkező fogyasztókra fókuszálnak, akik fontosnak tartják, hogy a környezettel összhangban, egyedi illatokat fújhassanak magukra, ezzel nyomatékosítva a különc személyiségüket, egyedi, leutánozhatatlan ízlésvilágukat.

Na de térjünk a lényegre. A Mimoscent Kft.egyik tulajdonosa Schadl-Baranyai Helga, aki Schadl György felesége. Schadl György pedig a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnöke. A 24.hu összefoglalója szerint a Schadl György és Völner Pál, a Fidesz volt igazságügyi államtitkára elleni fő vádpont lényege szerint Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pálnak, aki ezért a pozíciójából eredő befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri, önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. Ezt hét végrehajtóból hat be is ismerte, őket már jogerősen is elítélték.

Schadl György és felesége aktívan vállalkozik tovább

Fotó: ATV

A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól. Schadl 2021 novembere és 2023 novembere közt letartóztatásban volt, majd a börtönből házi őrizetbe került. Idén februárban pedig a bíróság enyhítette Schadl házi őrizetének szabályait: így hetente kétszer több órán át bevásárolhat, szakmai továbbképzésen vehet részt, orvosi vizsgálatokra is járhat. Feltehetően ebbe a cégalapítás is belefért.

Schadl-Baranyai Helga az ügy XVII. rendű vádlottja. Az ügyészség pénzmosással vádolja, amiért engedve férje kérésének egy széfben helyezett el több mint 100 millió forint értékű ékszert.

A Mimoscent Kft.-t idén augusztus 12-én jegyezték be, központja a Schadl házaspár többi cégének is bázisul szolgáló Városmajor utca, de van telephelye a már említett belvárosi Kristóf téren. Főtevékenysége az illatszer-kiskereskedelem, de foglalkozni szándékoznak még:

illatszer nagykereskedelemmel,

óra-, ékszer-kiskereskedelemmel,

és csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel.

A cég honlapja és Facebook-oldala még nem aktív, de készül. Schadl-Baranyai Helga nem egyedül vágott bele a parfümériába, hanem Bihari Zsófia lett a társa. Őt jól ismeri, hiszen szintén végrehajtó, saját végrehajtói irodát is üzemeltet, de tulajdonos Schadl-Baranyai Helga végrehajtó irodájában is. A Schadl-Baranyai és társa iroda működik, tavaly 349 millió forintos forgalom mellett 87,7 milliós profittal zártak.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciós botrányának szereplői nem tipikusan úgy viselkednek, mint akik rettegnek a várható ítélettől. Októberi hír volt, hogy egy épületfelújításokkal foglalkozó cégben lett társtulajdonos a korrupcióval vádolt Schadl György – írta a hvg360. A T&B Future Energetikai Kft.-t július végén alapította két magánszemély, Bozóki Eleni és Terebesi Csaba. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke augusztusban szállt be egymillió forinttal. Schadl György azt mondta a lapnak, hogy általános felújításokat végeznek majd. „Nyilván nem a Sándor-palotát tatarozzuk majd, hanem alapvetően lakossági és kisebb ipari ingatlanok esetében vállalnánk szigetelési, felújítási munkákat.”

Azt pedig a 24.hu írta meg júniusban, hogy ingatlanforgalmazással foglalkozó céget alapított Schadl György. A Gold Carpet Ingatlanforgalmazó Kft. kizárólagos tulajdonosa Schadl, a cég ügyvezetője pedig az apja, aki szintén vádlott a korrupciós ügyben. A hvg360-nak azt állította, hogy a két cégnek nincs köze egymáshoz.