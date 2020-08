Simicska Lajos gyűjtheti a számlákat és fotókat küld a kormánynak az épülő panziójáról

Közel ötperces tájékoztató videóban magyarázza el a turisztikai ügynökség többek között Simicska Lajosnak, valamint Szatmáry Kristóf, Becsó Károly és Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselőknek is, hogy miként kell szabályosan felhasználni a Kisfaludy-pályázatokból szálláshelyek fejlesztésére számukra is megítélt vissza nem térítendő állami támogatást. Mi is megtekintettük a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt álló MTÜ animációs kisfilmjét és kijegyzeteltük, hogy pontosan mi is most a teendőjük a szerencsés nyerteseknek:

A kiadások megtervezése egy vonalas füzetben Nem módosulhat a szállás szobáinak és férőhelyeinek száma 20 ezer forintnál olcsóbb eszközök - például metszőolló - nem számolhatók el Be kell kérni ajánlatokat a kivitelezéshez: egymillió forint alatt elég egy ajánlat, afelett viszont már 3 lehetséges kivitelezőt kell megversenyeztetni Minden esetben kérni kell számlát Ha a számlák összege alacsonyabb a támogatási összegnél, akkor a különbözetet vissza kell fizetni az MTÜ-nek A kivitelezés fontosabb szakaszait fotókkal kell dokumentálni Záróbeszámolót kell benyújtani legkésőbb 2021. március 31-ig Legalább 3 évig még szálláshelyként kell működni

Lesz tehát dolga bőven Simicska Lajosnak, hiszen a Fidesz volt pénztárnokának utolsó megmaradt cégének, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-nek nem is egy, hanem rögtön két pályázatát hirdették ki nyertesnek összesen 8 millió forinttal.

Szatmáry Kristóf azonban a videó nélkül is jól tájékozott lehet, hiszen a fideszes képviselő tagja a parlament turisztikai albizottságának is, ahol az MTÜ vezetői előre beszámoltak, hogy milyen Kisfaludy-pályázatokat szándékoznak még kiírni. Lapunk írta meg, hogy a kormánypárti képviselő szintén 8 millió forintot kapott a badacsonyi panziójára.

Összességében azonban Simicska Lajos és Szatmáry Kristóf is egy viszonylag ismeretlen fideszes országgyűlési képviselőnek, Witzmann Mihálynak lehet hálás az állami támogatásért.

Év elején személyesen kezdeményeztem miniszterelnök úrnál, hogy a magánszálláshelyek fejlesztését is támogassa a kormány. A tárgyalások eredményesnek bizonyultak, így a Magyar Turisztikai Ügynökség már májusban meghirdette a magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázati felhívást. A kezdeményezéssel az volt a célom, hogy a szállodák, kempingek és a panziók mellett a legkisebbek, azaz a magánszálláshely-kiadók is részesülhessenek állami támogatásban - büszkélkedett el Witzmann Mihály július 31-én a Facebook-oldalán.

Összességében tehát saját elmondása szerint egy fideszes országgyűlési képviselő lobbizta ki Orbán Viktor miniszterelnöknél, hogy a kormányzati felügyelet alatt álló MTÜ pályázatán végül Simicska Lajos és több fideszes képviselő is milliókat nyerjen.

Az MTÜ vezérigazgatója, Guller Zolán jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztusban szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól.