Soros-listán szereplő szervezeteket támogat a kormány

Kihirdették az idei Zöld Forrás pályázat nyerteseinek a névsorát. A sikeresen pályázók listáját múlt héten tették közzé, eszerint 49 egyesület és alapítvány nyújtott be pozitív elbírálásban részesülő pályázatot. A Zöld Forrás keretösszege ebben az évben is 70 millió forint volt – írta laptársunk, a Piac és Profit.

A portál cikke emlékeztet: támogatást közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú társadalmi szervezetek nyújthattak be a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak megvalósítását elősegítő projektterveikre.

Érdemes közelebbről is megnézni, pontosan kiket támogatott idén az Agrárminisztérium. A sikeresen pályázó 49 egyesület közül 5 külföldről támogatott szervezetnek minősül, ezek:

a Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete,

a Levegő Munkacsoport,

a Fenntarthatóság Felé Egyesület,

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

és a Magyar Természetvédők Szövetsége.

A felsorolt nevek ugyanis mind szerepelnek a külföldről támogatott civilek adatbázisában is, amelyeket külön listába gyűjt a Civil Információs Portál.

Mint ismert, azon nem kormányzati szervezetek, melyeknek a külföldi támogatása eléri a 7,5 millió forintot, kénytelenek regisztrálni a listára. A listával több cikkben is foglakoztunk már az elmúlt években. Ahogy korábban is írtuk, a „klubot” még Soros György üzletember ellen folyó kormányzati kampány csúcspontján, három évvel ezelőtt hozták létre azzal a céllal, hogy nyomon lehessen követni a külföldről támogatott, a "magyar állam érdekei ellen dolgozó" szervezeteket, így nem túlzás Soros-listáról beszélni. Az Európai Unió Bírósága szerint jogsértő lista alapján a regisztráló szervezetek között van több ismert jótékonysági szervezet, például a Magyar Vöröskereszt, a máltai és a baptista és segélyszervezet, de megtalálható rajta a Magyar Waldorf Szövetség, a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara és az Amerikai Kereskedelmi Kamara is.

Zöld varangy, mogyorós pele és beporzók

A Piac és Profit cikke megjegyzi: az Agrárminisztérium most kihirdetett támogatottjai közül a legnagyobb összeget, 2, 96 millió forintot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kapta az „Év kétéltűje: a zöld varangy – Keresd a Zöldet!” című projektjére.

Míg a Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesületének a környezettudatos fogyasztást népszerűsítő kampányát 1,72 millióval, a Fenntarthatóság Felé Egyesület “Diákokkal a természetért! – A mogyorós pele nyomában” elnevezésű programját 1,81 millió forinttal toldotta meg a tárca. A Magyar Természetvédők Szövetsége is felkerült a támogatott szervezetek listájára, ők a szemléletformálás a beporzók védelmében programra kaptak 2,23 milliót. A Levegő Munkacsoportnak pedig 1 millió forint ment Budapest jelentősebb zöldterületek védelmére és országos tanácsadásra.