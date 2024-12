Stílszerűen búcsúzott az óévtől Matolcsy György és csapata

A Monetáris Tanács döntéséről Virág Barnabás, az MNB monetáris politikáért felelős alelnöke 15 órakor tart online sajtótájékoztatót, amelyről lapunk is beszámol.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!