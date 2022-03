Számos orosz és ukrán sportoló él Magyarországon - körkép

Labdarúgás

A legismertebb Magyarországon tevékenykedő orosz sportember Sztanyiszlav Csercseszov - akit a 2018-as futball-világbajnokság után a világ tíz legjobb edzője közé választottak - 2021 végén vette át a Ferencváros labdarúgócsapatának irányítását, ám a csapat téli felkészülési terveit teljesen keresztülhúzta a koronavírus. Most pedig a február 24-én kitört orosz-ukrán háború nehezíti meg a mindennapjait. Ljubov Nepop, Ukrajna budapesti nagykövete szerint - aki a Népszavának adott interjút -, ha a Müncheni Filharmonikusok éléről menesztették Valerij Gergijev orosz karmestert, Anna Netrebko világhírű orosz operaénekesnő pedig kénytelen volt felfüggeszteni fellépéseit,

akkor a magyar Fradi focicsapatnak becsületbeli ügy kell legyen, hogy ugyanígy felbontsa a szerződést az orosz edzőjével.

Sztanyiszlav Csercseszov igen jó kapcsolatot ápol Putyinnal. Fotó: Depositphotos Sztanyiszlav Csercseszov igen jó kapcsolatot ápol Putyinnal. Fotó: Depositphotos

Nem titok, hogy Csercseszovnak kiváló kapcsolata van Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akitől 2018-ban Alekszandr Nyevszkij-érdemrendet is kapott. Akkoriban azt is mondta, sokszor beszélnek telefonon. Ki tudja, hogy még mindig sűrűn hívják-e egymást, vagy sem. Az orosz edzőt egyébként Miroszlav Romascsenko másodedző és Vlagyimir Panyinkov erőnléti edző is követte Magyarországra.

Felröppent a pletyka egyébként, hogy a Ferencvárosban játszó ukrán játékos, Olekszandr Zubkov addig nem lép pályára a zöld-fehéreknél, amíg Csercseszov a Fradi vezetőedzője. De a klubhoz közel álló informátor szerint nincs semmilyen orosz-ukrán ellentét Zubkov és Csercseszov között.

Cserszeszov egyébként aláírta a FIFÁ-nak és az UEFÁ-nak küldött levelet, melyben kérik, hogy ne függesszék fel Oroszország részvételét a futballmérkőzéseken, nagyobb -tornákon, legközelebb például a vb-pótselejtezőn. A csakfoci.hu szerint a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Szerhij Rebrov ukrán edző viszont, aki jelenleg az Arab Emírségekben dolgozik, a "cinkos, aki néma" elvet vallva nem bánja, hogy az orosz játékosok és csapatok is bűnhődnek az ukrajnai háború miatt. Rebrov felesége még erősebben fogalmaz: ő egyenesen kirúgatná a Fradi jelenlegi edzőjét, s ugyanezt követeli a Tribuna ukrán lap is. Rebrov azt mondta, amint teheti, megy Ukrajnába és fegyvert fogva harcolni fog hazájáért.

Mindeközben a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémiához 20 kijevi és odesszai fiatal érkezett, ahol az akadémia ukrán származású edzője foglalkozik velük. Az RTL Klub információja szerint az MLSZ azt mondja, hogy a FIFA engedélyével az utánpótlás korú focisták befogadása mellet az orosz vagy az ukrán ligában játszó hivatásos felnőtt labdarúgókat is leigazolhatnak a magyar klubok, de csak a szezon végéig maradhatnak. (Számos magyar futballklub biztosít helyet jelenleg ukrán sportoló gyerekeknek és fiataloknak.)

Tenisz

A Budapesten élő, a világranglista 31. helyén is megforduló, már visszavonult ukrán teniszező, Szerhij Sztahovszkij úgy döntött, Kijevbe megy harcolni. Felesége, Anfisa Bulgakova, aki a Viasat3 luxusfeleséges műsorából is ismert, azt mondta, férjének egyelőre nem kellett fegyvert fognia, szervezőként segít és interjúkat ad a nemzetközi médiának, hogy minél többen megismerhessék a valódi helyzetet. A teniszező a CNN-nek úgy nyilatkozott:

„Feleségem és három gyerekem van. Ha otthon maradtam volna, bűntudatom lenne, hogy nem jöttem volna vissza Ukrajnába, és most, hogy itt vagyok, bűntudatom van, hogy otthon hagytam őket” – mondta.

Kézilabda

Golovin Vlagyimir odesszai születésű, ukrán–magyar kettős állampolgárságú kézilabdázó, kézilabdaedző 1992-ben került Magyarországra játékosként, 2021. augusztus 31-étől pedig a Magyar Kézilabdaszövetség elnöksége a felnőtt női válogatott szövetségi kapitányává nevezte ki.

Birkózás, úszás

Az orosz származású Iszmail Muszukajev magyar válogatott birkózóként 2019-től szerepelt először piros-fehér-zöld színekben a világbajnokságon, ahol a szabadfogásúak 65 kilogrammos versenyében szerzett olimpiai kvótát, a koronavírus miatt 2020 helyett tavaly megrendezett tokiói játékokon pedig az 5. helyen végzett.

Az úszó Lobanovszkij Maxim a Győri Úszó SE sportolója, aki Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes magyar úszó, olimpikon. Eddigi 25 életévének jelentős része külföldön zajlott, édesapja hazájában. Oroszországban nőtt fel, de édesanyja magyar, ezért teljes joggal versenyezhet a mi színeinkben, amit 2016 óta meg is tesz.

Műkorcsolya

A műkorcsolya Magyarországon is sok helyen orosziskola-központú. Például Hoffman Nóra, többszörös magyar bajnok, kétszeres olimpikon jégtáncosnő, a Hoffman Korcsolya Akadémia vezető edzője honlapján azt írja, három év moszkvai edzősködés után döntött úgy, hogy az orosz rendszert Magyarországon is meg kell valósítani.

Mottója: „Orosz alapok, nyugati szemlélet”. (Bár Oroszországban is érvényesülhetne ez a szemlélet, szemben a jelenleg hazugságra épülő propagandával).

Akadémiáján jelenleg is több orosz versenyzővel dolgoznak. Hoffman Nóra a nemrég összeállt Ignatyeva Marija-Danijil Leonyidovics Szemko magyar jégtáncos párt is edzi, akik újoncként a 19. helyen zárták a tallini műkorcsolya Eb-t 2022 januárjában. Szemko Odesszában született, de már évek óta itt él és remekül beszél magyarul, s csak pár hónapja állt össze az orosz Jekatyerinburgban született Danijillel.

Az ő orosz-ukrán párosuk lehet az egyik legszebb példa ezekben az embert próbáló időkben.

Szintén itt sportol Ioulia Chtchetinina, azaz Scsetyinyina Julija oroszországi születésű műkorcsolyázó, bár már hároméves korában családjával együtt Svájcba költözött. 2019-től azonban Magyar Márkkal együtt már magyar színekben versenyez páros műkorcsolyában. A 2022. évi téli olimpiai játékok magyar csapatának versenyzői voltak. Pechükre azonban, Pekingbe érkezésükkor Magyar Márk koronavírustesztjei pozitívak lettek, így a páros nem indulhatott el Pekigben.

De itt van Janovszkaja Anna is, aki párjával, Lukács Ádámmal a háború előtt még Moszkvában készült Pekingre. És Sharonov Fedor itt korcsolyázik magyar párjával, Kedves Katicával.

Marija Pavlova és Nagy Balázs páros mindössze egy éve korcsolyázik együtt, és életük első felnőtt Eb-jén vannak túl, ők Gór-Sebestyén Júlia kilencszeres felnőtt magyar bajnok, Európa-bajnok iskolájában edzenek, sőt, az egykori bajnok iskolájában szintén több orosz születésű fiatal sportol.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség műkorcsolya szakági igazgatója is orosz, dr. Gurgen Vardajan, aki a Moszkvai Állami Egyetem, Testnevelés Szakának pedagógiai doktoraként végzett.

Vizilabda

A Szentesi Vizilabdaklub egykori játékosa, az ukrán Viktor Momot irányítja jelenleg az ukrán U19-es vízilabda-válogatottat, ezért tizenkilenc játékos, két edző, valamint Viktor felesége és két gyermeke kapott beutazási engedélyt Magyarországra, és átmenetileg itt laknak és edzenek.

(Körképünk nem teljes, természetesen rajtuk kívül is élnek/élhetnek még Magyarországon orosz és ukrán sportolók.)