Szijjártó Péternek jelentettek magyar újságírókról magyar diplomaták

A Direkt36 oknyomozói szereztek meg néhányat azokból az iratokból, amelyekben a magyar külképviseletek tájékoztatták a KKM-et. A minisztérium, pontosabban Menczer Tamás még 2020-ban adott utasítást az uniós magyar nagykövetségeknek, hogy " nézzenek utána, hogy a fogadóország szervezett-e az elmúlt években szakmai látogatást, továbbképzést, tanulmányutat magyar újságíróknak, és ha igen, „milyen magyarországi médiumok képviselői vettek részt azon, és milyen fogadó országbeli lapokat, szervezeteket kerestek fel".

A most megszerzett táviratokból kiderül, hogy a hágai nagykövetség különösen szorgosan teljesítette a direktívát. A KKM a Direkt36-nak két hágai jelentést is kiadott, melyekből az is kiderül, hogy az Orbán-kormányt magasabb szinteken is érdeklik a kormánykritikusnak tekintett újságírók utazásai és programjai. A hágai magyar nagykövet által jegyzett 2020. február 18-i jelentést például nem csak a Külügyminisztériumon belüli címzettek kapták meg, de elküldték Orbán Viktor szóvivőjének, Havasi Bertalannak, valamint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárnak is.

Ez a jelentés oknyomozó újságírók látogatásáról szól, melyet a holland állam szervezett cseh, lengyel, magyar és szlovák újságíróknak, és melyen Magyarországról az Átlátszó, a Debreciner és a Direkt36 munkatársa (ennek a cikknek a szerzője) is részt vett. A hágai jelentés végigveszi, hogy az újságírók milyen holland szerkesztőségekbe látogattak el, valamint röviden jellemzi is ezeket a holland lapokat, külön kitérve arra, milyen, az Orbán-kormány számára kellemetlen témákról szoktak írni.

Részletes jelentést küldött a ljubljanai nagykövetség is, amelyben azt találgatják, milyen kapcsolata lehet a helyi, az Orbán-kormánnyal kritikus sajtónak magyar újságírókkal és szerkesztőségekkel.

Több nagykövetségről azt jelentették, hogy náluk nem került sor "politikailag érzékeny " tanulmányutakra.

